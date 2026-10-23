霜降來了！命理師示警未來16天：財富重整、人際洗牌「背後藏代價」

今天是24節氣中的「霜降」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，從交節星盤來看，未來16天將迎來一波「財富重整、人際洗牌、事業轉型」的考驗，雖擁有賺錢機會，但背後卻藏著不少代價，要看清局勢、守住資源，還要選對合作夥伴，受到天王星影響，財務模式恐出現變化，會有很多意想不到的開銷，企業也必須面對成本、資金調度及市場競爭，比的是誰能把錢留下來。

國際局勢方面，邱彥龍老師指出，霜降節氣，天文星盤第九宮與第十宮受到牽動，象徵國際貿易、法規、科技競爭及企業權力結構會成為焦點，各國在資源、技術與市場上的利益角力值得留意，企業若過度依賴單一市場，便容易受到外部變化影響，最好的策略，就是提早準備替代方案，不要等問題發生才開始尋找出路。

財運方面，邱彥龍老師表示，霜降最需要注意的是「很多消息面，但真正能賺的錢未必那麼容易」，新型態收入與科技商機可能受到關注，但也容易出現市場消息反覆、投資判斷失準的情況，尤其股票、基金、虛擬貨幣、融資及合夥投資，不能只看獲利而忽略風險，勿把別人的成功故事當成自己的獲利保證，更不要拿生活必需的錢去賭不確定的未來。

事業工作方面，邱彥龍老師分析，受到太陽、金星影響，職場容易重新浮現舊問題，像是薪資待遇、工作分配、客戶糾紛、員工管理及合作分潤，都可能需要重新協調，好的一面是，過去沒有解決的問題終於有機會改善，而壞的一面則是容易因為不滿、猜疑或利益分配不均而產生衝突，與其爭誰對誰錯，不如把制度建立好，讓責任與利益更加清楚。

邱彥龍老師說，木星的能量發威，可為「創意、教育、娛樂、品牌、設計領域、網路內容與個人專業」帶來發揮空間，凡是懂得運用科技提升效率、經營個人品牌或將專業知識轉換成服務者，更有機會找到新發展方向，不過，木星也容易放大自信，切記不要為了面子過度投資，或在還沒看到實際收入之前，就急著擴大事業。

而受水星影響，邱彥龍老師說，真正的機會可能來自客戶、合作夥伴、專業人士與重要人脈，這段時間適合重新聯繫舊客戶、討論合作及整合資源，但凡事都要白紙黑字，真正的貴人不一定最會說好聽話，反而可能是要求嚴格、願意指出問題的人。

感情方面，邱彥龍老師表示，金星會讓舊情、舊傷與過去沒有說清楚的問題重新受到關注，單身者可能遇到令人心動的對象，也可能與舊識重新聯絡；有伴侶者則要注意金錢、家庭責任與信任問題，最忌諱用猜測代替溝通，或用冷戰測試對方，感情不是誰控制誰，而是兩個人願不願意一起面對問題。

另外，邱彥龍老師說，霜降節氣第十二宮能量特別強，象徵隱藏性壓力、幕後競爭與心理負擔，不要忽略表面看不見的問題，尤其職場上要防範資訊不透明、責任推卸及私下承諾，生活中則要避免過度焦慮、胡思亂想與情緒消耗。懂得管理財務、提升專業、看清人心、保持冷靜，才更有機會在變動中找到新出路。

邱彥龍老師也提供「霜降節氣平安順遂祭拜提點」： 北斗星君、斗姆元君：適合祈求平安、消災解厄。 文衡聖帝：象徵誠信與公正，適合求事業穩定、合作順利。 孚佑帝君、魁星爺：可祈求智慧、學習與判斷清明。 保生大帝：祈求身心安康。 天上聖母：可祈求出入平安、人際和諧。 福德正神：祈求生意順遂、財源穩定，適合業務或經商者。

邱彥龍老師「霜降節氣穿著改運提點」： 霜降重視穩定、深度與信任，適合孔雀藍、午夜藍、松石綠、森林綠、栗棕色、焦糖棕、赤陶色、暗紅色、鉑金色、珍珠白。 深藍、棕色：適合談生意與簽約，展現沉穩可靠。 綠色：適合日常工作與社交，營造自然親和的形象。 暗紅色與鉑金色：作為重要場合的點綴，增加個人辨識度。

邱彥龍老師「霜降節氣飾品改運提點」： 可選擇藍晶石、堇青石、螢石、孔雀石、橄欖石、紅碧璽、尖晶石、黑瑪瑙、白水晶、白珍珠、銀曜石與琥珀。 藍晶石、堇青石：理性溝通。 螢石：整理思緒。 孔雀石、橄欖石：有助成長與財務規劃。 黑瑪瑙、尖晶石：象徵堅定與界線。 珍珠、琥珀：適合營造溫和、成熟的氣質。

邱彥龍老師強調，霜降真正的開運之道，不在於追求一夕暴富，而是讓自己有辨別真假的智慧、拒絕誘惑的定力，以及經營長久關係的能力；談錢先看風險，談合作先看誠信，談感情先看行動，把錢管好、把人看清、把生活過穩，才能讓事業與財富走得更長遠。

邱彥龍老師並引用《易林·離之艮》卦曰：「河水孔穴，壞敗我室，水深無涯，魚鱉傾倒。」來提醒大家，「霜降」容易因小漏洞累積成大危機，不論是國家或個人事業、財運、家庭與感情，都要留意隱藏的問題，切勿因眼前平靜就掉以輕心，尤其投資、合作與人際關係，更要防範暗中損耗與突發變化，懂得見微知著、及時止損、修補根基，才能避免小患釀成大災，守住原有的福氣與成果。