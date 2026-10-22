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2027年4生肖財運翻身！屬雞、豬上榜 這生肖投資有望解套

聯合新聞網／ 綜合報導
運勢示意圖。圖／AI生成
運勢示意圖。圖／AI生成

2027年哪些生肖有望迎來好運？《搜狐網》運勢專欄指出，生肖雞、豬、兔、猴將迎來事業與財運轉機。其中，屬雞者有望升遷加薪，屬豬者正財看漲，屬兔者可望擺脫低潮，屬猴者則有機會靠轉職、創業增加收入。

生肖雞

屬雞的人過去默默付出的努力，2027年終於有機會被看見。貴人可能是曾經幫助過的人，也可能是聚會中結識的新朋友，帶來合作或升遷機會。除了正財穩定成長，偏財也可能有意外收穫。建議發揮口才與執行力，主動爭取機會，更容易獲得賞識。

生肖豬

屬豬者2027年財運看漲，薪資、績效及年終獎金都有望增加，尤其適合透過外出洽談、經營副業或拓展人脈創造收入。人際關係也逐漸改善，有機會遠離消耗自己的人，獲得朋友與家人的支持。不過，仍須避免高風險投機及盲目投資，才能守住財富。

生肖兔

2027年適逢丁未羊年，命理上有「卯未三合」的說法，象徵屬兔者有望擺脫過去的阻礙與人際紛爭。貴人多來自長輩、業界前輩或多年好友，不僅能在迷惘時提供建議，也可能協助引薦資源，讓停滯已久的計畫重新啟動，迎來新的發展機會。

生肖猴

想轉職、轉換跑道或到外地發展的屬猴者，2027年有望遇到賞識自己的貴人，突破職涯瓶頸。創業及經商者則可能迎來客戶增加、事業擴張的機會。財運方面，過去遭拖欠的款項、分紅及合作收益有望陸續入帳，套牢資產也可能出現回本轉機，逐步擺脫存不了錢的困境。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 運勢 貴人

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