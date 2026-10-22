聽新聞
0:00 / 0:00
3生肖女脾氣像小辣椒！卻旺夫又旺子 屬虎、兔上榜
有些女性個性直率、脾氣急躁，看似不好相處，卻可能是家庭中的重要支柱。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖虎、兔、馬的女性雖然都有急性子的一面，但各自具備不同優點，不僅能成為另一半的好幫手，也有助於子女成長，被視為「旺夫又旺子」的3大生肖。
生肖虎：個性強勢有主見 遇事不退縮
屬虎女性個性直率，說話直接、做事果斷，有時容易因為急性子而顯得強勢。不過，她們遇到問題不會輕易退縮，反而能迅速做出判斷，協助家庭解決難題。
在婚姻中，虎女不喜歡凡事依賴另一半，而是願意共同承擔責任，遇到重大決定時也能提出自己的看法。對待子女，她們則重視品格教育，透過自身的行事作風，成為孩子學習的榜樣。
生肖兔：心思細膩又敏感 最懂家人的心
屬兔女性看似溫柔，卻也有情緒敏感、容易著急的一面。不過，這份敏感正是她們的優勢，能夠察覺家人的情緒變化，在發生摩擦時主動協調，避免小事演變成爭吵。
相較於嚴格要求，兔女更擅長用耐心和理解陪伴孩子成長。她們重視子女的感受，也懂得依照孩子的成長步調給予引導，讓家庭成為令人安心的避風港。
生肖馬：做事雷厲風行 撐起家庭大小事
屬馬女性行動力強、責任感重，想到什麼就希望趕快完成，因此偶爾會顯得沒耐心。但她們最大的優點，就是不只會說，更願意付諸行動。
在家庭生活中，馬女有主見、重視效率，遇到問題時會主動承擔責任，協助安排家中大小事務。對待子女，她們則講求原則與紀律，重視孩子的行為界線，希望透過明確的教養方式，幫助孩子建立穩定的成長基礎。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。