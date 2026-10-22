霜降明報到！12星座運勢出爐 獅子登頂、這星座慎防破財

明天(23日)是24節氣中的「霜降」，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，這段期間月亮、水星、金星、火星、木星影響力最為突出，同時，行星的吉凶力量同時放大，上升、太陽或月亮落在獅子、天蠍、雙魚、金牛、水瓶等5星座者，較容易感受到事業、人際與財富變化，可能帶來合作與賺錢機會，但也要防範舊帳、暗中競爭與投資衝動，懂得守住本金、看清人心，才能把壓力轉成翻身契機。

邱彥龍老師2026霜降節氣12星座好運排行榜(上升星座、太陽星座、月亮星座)

第一名：獅子座 ★★★★★

霜降期間木星就落在獅子座，讓獅子成為這段期間最有機會發揮才華的星座，工作適合開發新客戶、經營品牌、推廣產品，創意也容易受到注意；財運可從專業、作品與業績中尋找突破，感情魅力提升，但舊情或面子問題可能干擾判斷；最大的敵人不是競爭者，而是自我過度自信，千萬別為了證明自己而亂花錢，實力才能真正換成收入。

第二名：天蠍座 ★★★★★

霜降星象讓天蠍在人際、談判與合作上特別受到關注，事業容易遇到重要客戶，過去的合作也可能重新啟動，而感情方面，舊愛容易帶著舊問題回頭，雖有機會修復關係，也可能再次受傷，提醒你別被利益或感情沖昏頭，先確認對方的誠意，再決定要不要重新再投入，才不會好運變成麻煩。

第三名：金牛座 ★★★★☆

重視的資產、安全感與生活品質成為金牛霜降節氣的焦點，事業方面適合整理資源、改善經營模式，財運方面有機會透過新技術或多元收入開拓方向，而感情方面需要安全感，也要學會坦白溝通。受天王星影響，金牛這段期間最怕收入還沒穩定就急著擴張，不必羨慕別人賺得快，能把資產守住、把生活過穩，就是優勢。

第四名：水瓶座 ★★★★☆

水瓶霜降期間在事業定位、人脈與未來規劃上容易出現新的方向，值得把握科技、網路、AI、團隊合作及跨領域發展，可能接觸到有實力的新夥伴，而財運適合長期布局，不宜追逐短線題材，在感情上別因工作忙碌而忽略對方。你需要的不是更多朋友，而是真正能一起成長的團隊。

第五名：雙魚座 ★★★★

霜降讓雙魚的感受力與觀察力提升，工作上適合幕後規劃、研究、創作及整理人脈，可能有人默默提供幫助，而感情方面則容易心軟，舊回憶也可能影響判斷，財運方面不宜只靠直覺，尤其朋友推薦的投資更要查證，這段期間你的優點是能察覺別人的情緒，缺點卻是容易替別人承擔太多，「學會拒絕」才有好運。

第六名：處女座 ★★★☆

霜降期間，處女座的細心、專業與執行力容易派上用場，工作適合改善流程、處理細節、整理帳務，努力可能逐漸被看見，但缺點是容易把小問題想得太嚴重，不要什麼事情都追求滿分，把時間用在真正有價值的地方，反而更容易成功。財運來自穩定收入與專業服務。感情則要避免過度挑剔。

第七名：巨蟹座 ★★★☆

霜降這段期間，會讓巨蟹座在溝通、業務、銷售與人際往來中找到機會，適合接洽客戶、學習新技能，或透過熟人介紹拓展收入。在感情方面，有伴者適合討論家庭規劃，單身者可能從日常互動發現緣分，不過這段期間容易引發家人爭執，千萬別把工作上的壓力帶回家，話說得柔軟一點，事情反而更容易成功。

第八名：摩羯座 ★★★

霜降節氣摩羯座在事業、名聲上雖有進展，工作可能被交付更多責任，也有機會接觸管理職或重要專案，但長期合作夥伴卻面臨重要選擇，這段期間最大的問題不是能力不夠，而是太習慣獨自承擔，應該學會分工，才能讓事業真正做大。財運適合穩定累積，不宜急著擴張。感情上則容易因忙碌，而缺少對對方的陪伴。

第九名：雙子座 ★★★

霜降期間，雙子的收入、投資與工作模式出現調整需求，適合往科技、網路、資訊服務及多元收入發展，但也可能突然想到新的賺錢方法，好處是反應快、學習力強，而壞處則是容易三分鐘熱度或受到市場消息面影響，這段期間不是每個新機會都值得投入，先確認成本與需求，再決定要不要行動。感情上則要避免說話太快造成誤會。

第十名：天秤座 ★★☆

霜降期間，天秤在工作公平、責任與人際界線方面容易成為課題，你可能付出很多，卻覺得別人沒有看見，也可能為了維持和諧而答應不合理的要求，但好消息是，這段期間有機會重新協調待遇或改善合作模式。在感情方面，則要避免一味遷就。另外，真正的好人緣不是什麼都答應，而是懂得溫和又堅定地拒絕。

第十一名：射手座 ★★

射手座霜降期間可能接觸到共同投資、借貸、分潤或資源整合的機會，好的一面是有機會透過合作改善財務，而壞的一面是容易過度樂觀，忽略條件與風險，朋友說能賺錢，不代表一定適合參與，應先看清合約與退出機制，才能避免好事變成負擔。感情上也可能因金錢觀不同而出現摩擦。

第十二名：牡羊座 ★★

牡羊座霜降期間，最需要處理的是看不見的壓力，工作容易遇到責任不清、幕後競爭或進度拖延的情況，好處是能趁機發現制度漏洞、重新整理方向，這段時間不是不能成功，是要先把問題處理好，少逞強、多留退路，財務也不適合衝動決策。感情上別因為不安就懷疑對方。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。