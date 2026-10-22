秋季財運旺翻天！4生肖收入看漲 主業、副業、投資三箭齊發

秋季財運誰最旺？「搜狐網」以「錢包滿滿、生活無憂」為題，點名生肖馬、兔、猴、狗，這4個生肖今年秋季有望迎來運勢上升期，從職場升遷、業績獎金到副業收入，都被看好有機會出現進展，「錢包始終保持鼓鼓的狀態，生活安穩無憂，好運從頭到尾常伴身邊」，一路穩步走高的運勢來臨。

生肖馬：主業、副業都有機會 業績獎金看漲

屬馬的人行動力強，入秋後有望迎來工作進展，先前卡關的專案可能逐步推進，對外洽談合作也有機會取得理想成果。主業方面，業績表現被看好，薪資與績效獎金有望隨之提升；先前嘗試的副業，也可能迎來更多流量與收入機會，形成多元收入來源。

生肖兔：長期耕耘迎收穫 正財收入穩步提升

屬兔的人被形容為做事穩妥、擅長長期累積。入秋後，過去投入的工作可能逐漸獲得肯定，例如提案被採納、獲得專項獎勵等。經商者則有望受惠於舊客回購與新客介紹，帶動訂單增加；至於長期投資，也看好可能迎來收益回收的機會。

生肖猴：創意帶動職場表現 副業有望增加收入

屬猴的人頭腦靈活、善於掌握新機會，秋季可能在工作上因創意或表現突出而獲得升遷機會，薪資也有望提高，還可能迎來回款、紅包等額外進帳。此外，若嘗試小型創業或經營副業，也被看好有機會拓展收入來源。

生肖狗：過往累積獲肯定 合作與績效成增收關鍵

屬狗的人向來被認為踏實、負責任，過去累積的專業口碑與人脈，可能在秋季轉化為實際成果，例如順利簽下合作案、獲得專案分紅，或因工作表現受到主管賞識而增加績效獎金。若有合適的副業機會，也可能成為額外收入來源。

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