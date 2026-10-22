快訊

強颱薔琵逼近…估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聽新聞
0:00 / 0:00

秋季財運旺翻天！4生肖收入看漲 主業、副業、投資三箭齊發

聯合新聞網／ 綜合報導
「搜狐網」點名生肖馬、兔、猴、狗，今年秋季有望迎來運勢上升期。示意圖／ingimage
「搜狐網」點名生肖馬、兔、猴、狗，今年秋季有望迎來運勢上升期。示意圖／ingimage

秋季財運誰最旺？「搜狐網」以「錢包滿滿、生活無憂」為題，點名生肖馬、兔、猴、狗，這4個生肖今年秋季有望迎來運勢上升期，從職場升遷、業績獎金到副業收入，都被看好有機會出現進展，「錢包始終保持鼓鼓的狀態，生活安穩無憂，好運從頭到尾常伴身邊」，一路穩步走高的運勢來臨。

生肖馬：主業、副業都有機會 業績獎金看漲

屬馬的人行動力強，入秋後有望迎來工作進展，先前卡關的專案可能逐步推進，對外洽談合作也有機會取得理想成果。主業方面，業績表現被看好，薪資與績效獎金有望隨之提升；先前嘗試的副業，也可能迎來更多流量與收入機會，形成多元收入來源。

生肖兔：長期耕耘迎收穫 正財收入穩步提升

屬兔的人被形容為做事穩妥、擅長長期累積。入秋後，過去投入的工作可能逐漸獲得肯定，例如提案被採納、獲得專項獎勵等。經商者則有望受惠於舊客回購與新客介紹，帶動訂單增加；至於長期投資，也看好可能迎來收益回收的機會。

生肖猴：創意帶動職場表現 副業有望增加收入

屬猴的人頭腦靈活、善於掌握新機會，秋季可能在工作上因創意或表現突出而獲得升遷機會，薪資也有望提高，還可能迎來回款、紅包等額外進帳。此外，若嘗試小型創業或經營副業，也被看好有機會拓展收入來源。

生肖狗：過往累積獲肯定 合作與績效成增收關鍵

屬狗的人向來被認為踏實、負責任，過去累積的專業口碑與人脈，可能在秋季轉化為實際成果，例如順利簽下合作案、獲得專案分紅，或因工作表現受到主管賞識而增加績效獎金。若有合適的副業機會，也可能成為額外收入來源。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 運勢 錢包 薪資 財運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

天生佛緣深厚！三大生肖與人為善…一生平安、福氣滿滿

天降橫財！12星座「有望一夕暴富」排行 冠軍不愛慢慢存錢

損運勢又破財！命理師急勸「3種手機桌布」不要用…很多人都中

2027年「四星座」貴人臨門！左右逢源、遇難題總有人拉一把

相關新聞

看似低調其實超聰明！4星座11月財運大爆發 有望悄悄變有錢

有些人平時不愛出風頭，做事低調又沉穩，其實早已默默累積驚人實力，只等機會來臨就能一飛沖天！根據「搜狐網」，11月有4個星座財運特別旺，不僅有望迎來事業突破，過去的努力也將逐漸開花結果，甚至可能獲得意外商機、升遷加薪，讓財富悄悄增加一大截。

3生肖女脾氣像小辣椒！卻旺夫又旺子 屬虎、兔上榜

有些女性個性直率、脾氣急躁，看似不好相處，卻可能是家庭中的重要支柱。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖虎、兔、馬的女性雖然都有急性子的一面，但各自具備不同優點，不僅能成為另一半的好幫手，也有助於子女成長，被視為「旺夫又旺子」的3大生肖。

平常很正常 一戀愛就失常？12星座愛情症狀大公開

有人說愛情就像巧克力，你永遠都不知道下一塊是什麼味道。我們對於愛情都充滿了美好的想像與期待，然而當愛情真正來臨的時候，除了甜蜜的滋味以外，還伴隨著膽小、脆弱、彷徨不安等症狀。愛情有時候也是一種「病」，大家不妨跟著科技紫微網一起進入今天的情感診療室，看看12星座容易有哪些愛情併發症！

霜降明報到！12星座運勢出爐 獅子登頂、這星座慎防破財

本周五(23日)是24節氣中的「霜降」，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，這段期間月亮、水星、金星、火星、木星影響力最為突出，同時，行星的吉凶力量同時放大，上升、太陽或月亮落在獅子、天蠍、雙魚、金牛、水瓶等5星座者，較容易感受到事業、人際與財富變化，可能帶來合作與賺錢機會，但也要防範舊帳、暗中競爭與投資衝動，懂得守住本金、看清人心，才能把壓力轉成翻身契機。

秋季財運旺翻天！4生肖收入看漲 主業、副業、投資三箭齊發

秋季財運誰最旺？「搜狐網」分享，以「錢包滿滿、生活無憂」為題，點名生肖馬、兔、猴、狗，認為這4個生肖今年秋季有望迎來運勢上升期，從職場升遷、業績獎金到副業收入，都被看好有機會出現進展，「錢包始終保持鼓鼓的狀態，生活安穩無憂，好運從頭到尾常伴身邊」一路穩步走高的運勢來臨。

年紀越大越難勸！「3生肖」固執有主見 誰說都不聽

許多人隨著年齡增長、閱歷豐富，性格中的堅持反而轉化為無法動搖的固執，當經驗變成了包袱，旁人的勸告便難以穿透他們的心防，在十二生肖中，有些生肖越老越容易沉浸在自己的頑固世界裡，一起來看看是哪幾位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。