損運勢又破財！命理師急勸「3種手機桌布」不要用…很多人都中

手機桌布代表一個人的心情，天天看著桌布，也容易影響一個人的運勢。命理師王老師分享影片，有三種手機桌布千萬不要用，可能有損運勢與財氣，快檢查看看你中了嗎。

一、會有悲傷情緒的照片

老師指出，很多人喜歡用過世親人、過世寵物的照片，或是已經分手的前男友，離婚的伴侶當桌布，懷念過去。老師說，這些照片會讓人的能量卡在失去的頻率裡面，心情變差，能量變差，卡住運氣，建議最好不要用。

但也有例外，就是如果時間過去，看到逝去的親人、寵物照片，已經沒有悲傷的感覺，反而浮現當初溫馨美好的回憶，甚至會心一笑，那就沒關係。

二、拍神明照片

有些人會直接對著廟裡神像拍照，當作桌布。老師提醒，擅自對著神明神像拍照，是對神明非常不禮貌的事情。如果要用神像當桌布，要先擲筊請示神明，獲得神明允諾之後才可以。

三、陰鬱色調桌布

很多人喜歡黑白灰色，覺得很極簡，很有態度。老師提醒，這種色系超級不適合拿來當桌布，容易讓人陷入低頻的能量，讓心情陰鬱低潮，影響個人判斷與財氣，建議選擇桌布，請多使用明亮的色系圖案，才能帶來良好的正能量。

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