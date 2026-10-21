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天降橫財！12星座「有望一夕暴富」排行 冠軍不愛慢慢存錢

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天降橫財！12星座「有望一夕暴富」排行 冠軍不愛慢慢存錢

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座最有機會一夕暴富。 示意圖／AI生成
有些星座最有機會一夕暴富。 示意圖／AI生成

如果能輕輕鬆鬆就賺進大筆財富，甚至一夕之間成為有錢人，你是否也曾做過這樣的夢呢？有些人喜歡腳踏實地、慢慢累積財富，有些人則敢於冒險，總想抓住機會一舉翻身。日本媒體「占TV」列出最有機會一夕暴富的星座，一起來看看12星座的排名！

第12名處女座：相信財富靠努力累積

處女座不相信一夕暴富，認為金錢應該靠努力工作、穩定收入與一點一滴的儲蓄慢慢累積。

第11名雙子座：自由自在比賺大錢重要

雙子座不喜歡為了金錢把自己逼得太緊，比起一夕暴富，更希望生活無拘無束、每天過得開心。

第10名天秤座：期待伴侶帶來富裕生活

天秤座嚮往優雅舒適的生活，比起辛苦賺錢，更期待找到經濟條件優渥的對象，實現理想生活。

第9名雙魚座：不願把金錢看得太重

雙魚座認為精神富足比物質享受更重要，不喜歡過度追求財富，反而欣賞清貧自守的生活態度。

第8名巨蟹座：生活安穩就心滿意足

巨蟹座沒有強烈的暴富欲望，只要衣食無缺、家人平安，能夠過著安穩踏實的日子就很滿足。

第7名摩羯座：靠事業成就累積財富

摩羯座野心十足，在職場競爭中不輕易認輸，雖然未必一夕暴富，卻有機會靠升遷與高薪累積財富。

第6名射手座：勇敢創業拚出致富機會

射手座行動力強、不怕挑戰，可能透過創業或開拓新事業闖出一片天，有機會在短時間內大幅增加財富。

第5名天蠍座：憑敏銳直覺尋找機會

天蠍座直覺敏銳，擅長留意別人忽略的機會，偶爾也會想靠彩券等方式試試手氣，期待獲得高額獎金。

第4名金牛座：鑽研投資掌握致富契機

金牛座重視金錢，也願意研究股票與房地產等投資，希望透過精準判斷與資產配置，讓財富快速增值。

第3名水瓶座：靠天馬行空的創意一炮而紅

水瓶座的思考方式與眾不同，經常能提出讓人眼睛一亮的點子。他們有機會憑藉獨特創意，打造出熱門商品、取得專利，或創作出受到市場歡迎的作品，進而獲得可觀收入。當別人還在循規蹈矩時，水瓶座可能已經想到全新的發展方向。一旦創意成功打中市場需求，就有機會迅速打開知名度，甚至成為備受矚目的富豪。

第2名獅子座：發揮商業頭腦，找到快速獲利的方法

獅子座不喜歡一味埋頭苦幹，更擅長思考如何運用自己的優勢，找到有效率的賺錢方式。他們可能嘗試網路副業、發揮個人專長創業，或運用人脈與影響力開拓商機。獅子座有企圖心，也不甘於平凡，只要找到適合自己的方向，就會積極投入，希望創造超出預期的收入。雖然不是每次嘗試都能成功，但他們確實有機會靠著想法與行動，迎來財富上的大突破。

第1名牡羊座：天生敢衝，敢賭一把拚大獎

牡羊座熱愛競爭，也喜歡挑戰充滿刺激的事情，面對金錢時同樣不甘於慢慢累積。他們可能不喜歡一點一滴存錢，更傾向抓住機會，希望一次就獲得豐厚回報。無論是彩券、賽事投注，或其他充滿不確定性的挑戰，牡羊座都可能因為一時熱血而躍躍欲試。有時候，他們可能投入不少卻沒有收穫；但若真的遇上好運，也可能一舉獲得大筆財富。牡羊座敢衝敢拚的性格，讓他們成為最有「一夕暴富」氣勢的星座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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