快訊

LINE將淘汰舊版APP！11月4日起這些手機不能傳訊息

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

聽新聞
0:00 / 0:00

天生佛緣深厚！三大生肖與人為善…一生平安、福氣滿滿

聯合新聞網／ 綜合報導
拜拜示意圖。示意圖／AI生成
拜拜示意圖。示意圖／AI生成

你是有福報的人嗎？從傳統命理與佛學觀點來看，福報不只來自好運，也與待人處事、平時累積的善緣有關。搜狐網分享有三個生肖與人為善，天生有佛緣、有福報，天生有神佛庇佑，一生註定圓滿平安順遂。

生肖兔／待人溫和 善緣帶來好福氣

生肖兔個性細膩、處事圓融，不喜歡與人爭執，遇到問題時也懂得換位思考。這種溫和的處世方式，讓他們容易累積好人緣。事業上不急於求成，懂得穩扎穩打，財富也有望隨著經驗逐步累積；家庭方面則重視親情，遇到矛盾時願意溝通，有助於維持生活安穩。

生肖猴／積極進取 累積善緣福報

生肖猴頭腦靈活、行動力強，面對挑戰總能想辦法突破。若能將聰明才智用在正途上，猴事業發展有機會更上一層樓。遇到人際摩擦時，懂得以善意待人、不計較一時得失，也更容易獲得信任。平時累積善緣，往往能為人生帶來更多正向助力。

生肖龍／胸懷遠志 福氣厚積薄發

生肖龍志向遠大，不甘於停滯不前，願意為了目標持續努力。事業上只要方向明確、腳步穩健，就有機會逐步拓展發展空間，累積財富與生活保障。若能在追求成功的同時不忘善待他人、懂得回饋，便有助於累積好人緣，讓人生走得更長遠。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 搜狐網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人生勝利組！3生肖富貴長壽命 屬馬人脈帶財、屬雞家運興旺

3生肖自帶富貴命 屬鼠靠頭腦致富、屬豬貴人送財

有福了！家有「3生肖孩子」父母最省心 帶旺全家共享榮華富貴

天生富貴命的3星座女！一生衣食無憂、好運連連 旺夫益子福氣旺

相關新聞

周五霜降迎財神！「3生肖」貴人運大開、財富一路進帳

霜降，是秋天最後一個節氣，象徵寒氣漸生、萬物開始收藏。走到這裡，很多事情不再適合盲目往前衝，而是要懂得收束、盤點與守成。2026年霜降的國曆運勢區間為2026年10月23日至2026年11月6日，這段時間適合整理成果、守住財氣，也為冬季前的能量儲備打下基礎。

天生佛緣深厚！三大生肖與人為善…一生平安、福氣滿滿

你是有福報的人嗎？從傳統命理與佛學觀點來看，福報不只來自好運，也與待人處事、平時累積的善緣有關。搜狐網分享有三個生肖與人為善，天生有佛緣、有福報，天生有神佛庇佑，一生註定圓滿平安順遂。

選舉投票前…守護星土逆+水逆來襲！命理師喊蔣萬安、沈伯洋要注意

九合一選戰進入倒數計時，星象能量也進入最關鍵的調整校正期。塔羅牌老師艾菲爾分享，2026年第三次水星逆行時間落在10月24日至11月13日，而代表考驗、紀律與考驗責任的土星逆行，則會持續到12月11日。

沒有安全感、很怕被甩！四生肖戀愛患得患失…他超專情卻容易受傷

所謂的安全感，通常是指精神生活得不到滿足，或有人是因為物質得不到滿足，而沒有保障的感覺。在愛情中，人們同樣會有缺乏安全感的時候，旺好運分享以下4個生肖，他們談戀愛常常會患得患失、充滿不安全感！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。