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周五霜降迎財神！「3生肖」貴人運大開、財富一路進帳

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霜降收成運來了！3生肖貴人財氣一起靠近(圖片來源：Shutterstock)
霜降收成運來了！3生肖貴人財氣一起靠近(圖片來源：Shutterstock)

霜降，是秋天最後一個節氣，象徵寒氣漸生、萬物開始收藏。走到這裡，很多事情不再適合盲目往前衝，而是要懂得收束、盤點與守成。2026年霜降的國曆運勢區間為2026年10月23日至2026年11月6日，這段時間適合整理成果、守住財氣，也為冬季前的能量儲備打下基礎。

圖片來源：科技紫微網

如何在霜降接好運

第一招：晨起收露補氣法

霜降前後可在清晨外出散步，感受微涼空氣，象徵把天地清氣收進身體。走路時想一想近期最值得保留的人事物，幫自己把能量從散亂收回來。

第二招：溫補聚財法

可與家人共享麻油雞、桂圓紅棗茶、羊肉爐或素食溫補湯，象徵暖身也暖家運。霜降重在收藏，吃一頓熱騰騰的飯，也是在提醒自己把福氣留在身邊。

第三招：燈火迎陽法

霜降後日短夜長，可在客廳、書房或辦公區加一盞暖色燈，象徵聚陽化陰、點亮前路。搭配金色或紅色小物，也能增加人氣與財氣的穩定感。

哪些生肖在霜降前後轉運

生肖兔

霜降前後，生肖兔的好運集中在人際與桃花。你越願意把自己放進人群裡，越容易遇到支持與欣賞。單身者有機會遇到願意認真發展的人；有伴者適合安排約會、旅行或一起參加活動。工作上人脈帶來資源，主動開口會比默默等待更有效。財運穩中有進，但別為了人情花到失控，界線也是開運的一部分。

生肖虎

生肖虎在霜降期間適合收成果，也適合搶下一個舞台。工作上容易被交付重要任務，若能主動談合作、爭取資源，會更有進展。感情上魅力上升，單身者可在社交或工作場合遇見欣賞你的人；有伴者適合一起完成目標。財運不差，正財與分潤有機會，但別因氣勢旺就高估風險承受力。

生肖馬

霜降對生肖馬來說，是把衝刺成果收回來的時刻。工作上有機會達到一波高點，適合發表、帶隊、談合作，也適合把成果整理成可被看見的形式。感情上單身者桃花不弱，有伴者可透過旅行或共同計畫升溫。財運看好，但支出也多，先做預算，才能讓收成不是從手指縫溜走。

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霜降 生肖 貴人

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