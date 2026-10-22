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平常很正常 一戀愛就失常？12星座愛情症狀大公開

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一談戀愛就發病？檢視12星座的愛情併發症(圖片來源：Shutterstock)
一談戀愛就發病？檢視12星座的愛情併發症(圖片來源：Shutterstock)

有人說愛情就像巧克力，你永遠都不知道下一塊是什麼味道。我們對於愛情都充滿了美好的想像與期待，然而當愛情真正來臨的時候，除了甜蜜的滋味以外，還伴隨著膽小、脆弱、彷徨不安等症狀。愛情有時候也是一種「病」，大家不妨跟著科技紫微網一起進入今天的情感診療室，看看12星座容易有哪些愛情併發症！

牡羊座

常見病症：連體嬰症

臨床表現：喜歡膩在愛人身邊。

診斷處方：凡事要保持中庸，保持適當的個人空間，能使感情更穩固。

金牛座

常見病症：遲鈍症

臨床表現：感情方面總是慢半拍。

診斷處方：多培養戀愛細胞，勇於表達愛意。

雙子座

常見病症：幼稚病

臨床表現：處理感情時太情緒化、孩子氣。

診斷處方：拿捏好愛情的分寸，冷靜成熟的對待感情。

巨蟹座

常見病症：迷惘症

臨床表現：容易在愛情裡迷失自我。

診斷處方：愛不是一味的承受與犧牲，愛別人前先好好愛自己。

獅子座

常見病症：操控症

臨床表現：主導愛情，喜歡在愛情裡佔上風。

診斷處方：感情沒有輸贏，放下好勝心會得到更多。

處女座

常見病症：多慮症

臨床表現：想得太多，總是自己暗地裡分析與他的感情。

診斷處方：學著豁達一點，太過嚴肅會讓對方懷疑你的真誠。

天秤座

常見病症：戀愛放縱症

臨床表現：常表現出縱容的態度，缺乏快刀斬亂麻的勇氣。

診斷處方：理性面對感情，當果斷時需果斷。

天蠍座

常見病症：安全感缺乏症

臨床表現：掩飾自己的情緒，愛情中缺乏安全感。

診斷處方：增強自信心，出現問題時主動與對方溝通。

射手座

常見病症：心思不定症

臨床表現：對待感情容易飄忽不定。

診斷處方：堅定自己的心意，這樣感情才能經得起風雨。

摩羯座

常見病症：謹小慎微症

臨床表現：在感情中過於保守理智。

診斷處方：學會坦誠面對自己的心，才不會錯過愛情。

水瓶座

常見病症：善變症

臨床表現：情緒變化多端，讓人捉摸不透。

診斷處方：收斂特立獨行的個性，學會充滿愛的圓融相處。

雙魚座

常見病症：異想天開症

臨床表現：喜歡用幻想來逃避感情中的問題。

診斷處方：學習面對現實，遇到困難時勇敢正面應付。

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