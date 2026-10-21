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選舉投票前…守護星土逆+水逆來襲！命理師喊蔣萬安、沈伯洋要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長選戰，摩羯座的蔣萬安與雙子座的沈伯洋大對決。圖/AI生成
台北市長選戰，摩羯座的蔣萬安與雙子座的沈伯洋大對決。圖/AI生成

九合一選戰進入倒數計時，星象能量也進入最關鍵的調整校正期。塔羅牌老師艾菲爾分享，2026年第三次水星逆行時間落在10月24日至11月13日，而代表考驗、紀律與考驗責任的土星逆行，則會持續到12月11日。

艾菲爾老師指出，台北市長選戰最受矚目，現任台北市長蔣萬安摩羯座，守護星是土星。民進黨挑戰者沈伯洋雙子座，守護星則是水星，兩位明星級候選人在投票前夕將分別遇上土逆、水逆

▍蔣萬安(摩羯座)／遇上土逆

摩羯座平時優點是穩健，但土逆期間容易顯得過於保守僵化，或被對手攻擊「缺乏創新與突破」。

老師建議土逆期間不能只打防守牌，要多發揮土星老練有條理的特質，用政績細節說話，穩定選民信心。

▍沈伯洋(雙子座)／遇上水逆

雙子擅長議題操作與靈活應變，但在水逆期間，雙子很容易受衝擊，恐有「講錯話、被斷章取義」的風險。

老師建議水逆期間避免開太多新戰場，把重點放在最核心訴求上，集中火力、加強論述、有力口號，迎來選民肯定。

艾菲爾老師提醒，水逆期間是「溝通失誤」重災區，所有候選人團隊水逆期間更要當心犯下「三大錯誤」。

一、資訊落差與文宣烏龍：

水逆期間容易文宣印錯、社群小編發錯帳號、引述數字錯誤，建議出手前多檢查。

二、被斷章取義

水逆期間候選人一句無心的話，可能就被放大解讀，甚至被對手做成哏圖攻擊。

三、假訊息或資安危機

水逆期間常常伴隨3C產品故障，或是網路謠言，團隊更要時刻注意。

艾菲爾老師勸告，水逆期間市場雜訊多，看到驚人爆料也不要急著起舞，不妨「讓子彈飛一會兒」，仔細查證，再投下最好的選擇。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

蔣萬安 水逆 沈伯洋 命理師 土星 摩羯座 雙子座

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