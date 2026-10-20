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10月底4生肖時來運轉！屬龍事業家庭雙喜 這生肖熬過低潮、財運翻身

聯合新聞網／ 綜合報導
10月底好運來了！根據《搜狐網》運勢專欄指出，4個生肖即將迎來轉運機會。圖／AI生成
10月底好運來了！根據《搜狐網》運勢專欄指出，4個生肖即將迎來轉運機會。圖／AI生成

10月底好運來了！根據《搜狐網運勢專欄指出，4個生肖即將迎來轉運機會，不僅事業有望突破瓶頸，財運也跟著提升。其中，有人靠著人脈帶動收入，也有人獲得貴人提攜，甚至有機會迎來意外財富，讓生活愈過愈順遂。

生肖馬

屬馬的人進入10月底後，事業運勢逐漸好轉，先前遇到的阻礙有望一一化解。尤其在人際關係方面，可能結識重要客戶或合作夥伴，為工作帶來新的發展機會。

從事業務、銷售或接案工作的人，更有機會因為業績成長、額外合作而增加收入，正財、偏財都有值得期待的表現。

生肖龍

屬龍的人10月底財運看漲，尤其在投資理財與商業判斷方面，容易發現別人忽略的機會。過去付出的努力也有望逐漸看到成果，不僅工作表現受到肯定，先前卡關的合約或合作案也可能出現轉機。

此外，家庭運勢同樣不錯，有機會迎來值得慶祝的好消息，可說是事業、家庭雙喜臨門。

生肖猴

屬猴的人10月底貴人運特別旺，有機會透過朋友聚會、工作場合認識對事業有幫助的人。憑藉靈活的頭腦與出色的溝通能力，容易獲得他人賞識，甚至遇到不同產業的專業人士，帶來新的合作邀約、訂單或資金支持。

建議把握社交機會，說不定一次偶然的相遇，就能替未來開啟新的發展方向。

生肖蛇

屬蛇的人過去可能經歷工作不順、財務壓力，甚至因為人際關係受挫而變得更加謹慎。不過，進入10月底後，運勢有望逐漸回升，過去累積的經驗也開始派上用場。

尤其在賺錢方面，屬蛇的人觀察力敏銳，能比別人更早察覺商機，有望把握額外收入或副業機會，逐步改善經濟狀況，迎來翻身契機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 運勢 搜狐網

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