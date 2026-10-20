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3星座外熱內冷！很難走進他們內心 天蠍、水瓶上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，三星座外熱內冷。示意圖。圖／AI生成
《搜狐網》指出，三星座外熱內冷。示意圖。圖／AI生成

有些人表面上待人客氣，實際上卻很難走進他們的內心！根據《搜狐網運勢專欄指出，12星座中有3個星座特別難以交心，有人天生高冷，不喜歡過度親近；有人凡事講求實際，也有人習慣把情緒藏在心裡，即使認識多年，也未必願意對朋友敞開心房。

水瓶座

水瓶座相當重視個人空間，即使與朋友相處融洽，也不代表願意分享所有心事。他們有自己的想法，不喜歡別人過度干涉生活，遇到不感興趣的話題，往往會選擇保持沉默。

對水瓶座而言，朋友不一定要天天聯絡，彼此保有適當距離，反而能讓關係更加自在，因此常被誤認為個性高冷、難以親近。

摩羯座

摩羯座做事理性，無論工作或交朋友，都有自己的一套標準。他們不喜歡沒有意義的應酬，更重視對方是否值得信任，以及彼此能否互相支持。面對朋友的煩惱，摩羯座通常會直接提出解決方法，而不是一味安慰，因此有時容易讓人覺得缺乏同理心。

不過，他們並非沒有感情，只是比起甜言蜜語，更習慣用實際行動表達關心。

天蠍座

天蠍座外表看似冷漠，其實內心相當敏感，尤其重視人與人之間的信任。他們不會輕易向別人透露心事，即使是認識多年的朋友，也可能有所保留。一旦察覺對方不夠真誠，便會默默拉開距離，甚至不再主動聯絡。

對天蠍座而言，交朋友重質不重量，與其勉強維持表面關係，寧可把時間留給真正值得信賴的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水瓶座 運勢 朋友 搜狐網

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