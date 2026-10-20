聽新聞
0:00 / 0:00
3星座外熱內冷！很難走進他們內心 天蠍、水瓶上榜
有些人表面上待人客氣，實際上卻很難走進他們的內心！根據《搜狐網》運勢專欄指出，12星座中有3個星座特別難以交心，有人天生高冷，不喜歡過度親近；有人凡事講求實際，也有人習慣把情緒藏在心裡，即使認識多年，也未必願意對朋友敞開心房。
水瓶座
水瓶座相當重視個人空間，即使與朋友相處融洽，也不代表願意分享所有心事。他們有自己的想法，不喜歡別人過度干涉生活，遇到不感興趣的話題，往往會選擇保持沉默。
對水瓶座而言，朋友不一定要天天聯絡，彼此保有適當距離，反而能讓關係更加自在，因此常被誤認為個性高冷、難以親近。
摩羯座
摩羯座做事理性，無論工作或交朋友，都有自己的一套標準。他們不喜歡沒有意義的應酬，更重視對方是否值得信任，以及彼此能否互相支持。面對朋友的煩惱，摩羯座通常會直接提出解決方法，而不是一味安慰，因此有時容易讓人覺得缺乏同理心。
不過，他們並非沒有感情，只是比起甜言蜜語，更習慣用實際行動表達關心。
天蠍座
天蠍座外表看似冷漠，其實內心相當敏感，尤其重視人與人之間的信任。他們不會輕易向別人透露心事，即使是認識多年的朋友，也可能有所保留。一旦察覺對方不夠真誠，便會默默拉開距離，甚至不再主動聯絡。
對天蠍座而言，交朋友重質不重量，與其勉強維持表面關係，寧可把時間留給真正值得信賴的人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。