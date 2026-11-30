2026-11-30

牡羊座

短評：注意自己的儀表，給人留下好印象。

【整體運★★★★☆】

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

【事業運★★★★☆】

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

【財富運★★★★☆】

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

金牛座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

【整體運★★★★☆】

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

【事業運★★☆☆☆】

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

【財富運★★★★☆】

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：說話放溫柔點。

【整體運★★☆☆☆】

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

【愛情運★★★☆☆】

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

【事業運★★☆☆☆】

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 翡翠綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：截長補短，虛心請教。

【整體運★☆☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易發生有口難言的困難，也容易礙於面子問題而委屈了自己。

【財富運★☆☆☆☆】

不利金錢交易，投機更不可取，遊走法律邊緣者要特別小心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

處女座

短評：工作進展緩慢，壓力較大。

【整體運★★☆☆☆】

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

【財富運★★★☆☆】

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 桐花白

開運方位：西北方向

天秤座

短評：愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

【愛情運★★★☆☆】

相親相愛的好日子，遇到難題易獲得伴侶的鼎力相助，感情易迅速升溫。

【事業運★★★★★】

簽約、談判會一切順利，趕緊把握賺錢的機會吧！

【財富運★★★★☆】

財運佳，對文藝工作者、SOHO一族特別有利，財力增長快速。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

【整體運★★★☆☆】

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

【事業運★★★★☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，應加以控制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 寶石藍

開運方位：西北方向

射手座

短評：思維活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽出一些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，陪另一半用餐時多一點關懷，自顧自的會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

出門前穿戴特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

情緒激昂亢奮，對工作充滿了激情與衝勁，行動力佳，特別適合將積欠已久的事項一一解決。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送禮物、請客來活絡感情。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：交朋友還需掌握一定的技巧。

【整體運★★★☆☆】

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，但只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢別太隨興，需要用錢的地方還很多。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：富於創新，就是成功。

【整體運★★★☆☆】

工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒也變得太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖一樣，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

【事業運★★★★☆】

剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。

【財富運★★☆☆☆】

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

【整體運★★☆☆☆】

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

【事業運★★☆☆☆】

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

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