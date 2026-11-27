2026-11-27

牡羊座

短評：勿把得失看得太重。

【整體運★★★☆☆】

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 白鋼銀

開運方位：正北方向

金牛座

短評：低調生活，會收穫更多快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

【財富運★★★★☆】

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉

開運方位：正北方向

雙子座

短評：運勢不錯，坦率直接即可。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：避免受不良因素的影響。

【整體運★★☆☆☆】

感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會因想得太複雜而讓自己綁手綁腳，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。

【財富運★★☆☆☆】

求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

獅子座

短評：今天會顯得固執己見哦！

【整體運★★★☆☆】

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

【愛情運★★★☆☆】

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

【事業運★★★☆☆】

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，不宜大額投資，有利保守求財。想要碰運氣不易，還是踏實一點為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：膠著的事情能出現轉圜的餘地。

【整體運★★★★☆】

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

【財富運★★★☆☆】

實質的財務收益增加。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：賺錢容易，守錢難。

【整體運★★★★☆】

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，甜甜蜜蜜令人羨慕。也容易引來一堆好奇、關心者。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長道短。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來打好人際關係，送個小禮來表達你的關心與善意！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：西北方向

射手座

短評：不可強求他人辦事，理性看待為好。

【整體運★★☆☆☆】

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。

【事業運★★★☆☆】

渴望獲得上司的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。

【財富運★★☆☆☆】

思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 珍珠白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：如果準備不夠充分，在工作和談判上難有優勢。

【整體運★☆☆☆☆】

面對商談對象鑽漏洞提出無理要求時，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者偶然在一件小事上發現對方的優點，怦然心動，並很快墜入情網。

【事業運★★☆☆☆】

今日工作情緒不高，處事有優柔寡斷的傾向，還應加強行動力，積極進取。

【財富運★☆☆☆☆】

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族莫聽信小道消息，不宜衝動行事。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：投資前應理性評估。

【整體運★★☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

【事業運★★★☆☆】

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意倘若一意孤行的話恐會破財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 碧空藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：很容易滿足的一天。

【整體運★★★☆☆】

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

【財富運★★★☆☆】

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘋果綠

開運方位：正北方向

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