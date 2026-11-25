2026-11-25

牡羊座

短評：內心溫暖，易得親人支持。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

【愛情運★★★★☆】

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少則回收多少。要有耐心一點，不然脾氣容易變得急躁。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要把信用卡帶在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 可可棕

開運方位：正西方向

金牛座

短評：口才佳，人際關係運高漲。

【整體運★★★★★】

說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人可以請長輩撮合；戀愛中人，不妨用點小技巧逗逗對方吧！

【事業運★★★★☆】

如果是和價格或薪水有關的話，今天就免談吧，其他事倒好，適合與客戶或上司商量！

【財富運★★★★☆】

財運氣勢如虹，頗有中大獎的好兆頭，可抽獎、買樂透等試試手氣，易有好運降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

雙子座

短評：靜心等待，可迎來時來運轉。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

【事業運★★☆☆☆】

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 石榴紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

【整體運★★★★☆】

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：工作上要多聽取眾人的意見。

【整體運★★☆☆☆】

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

【愛情運★★☆☆☆】

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒消沉，對未來感到徬徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

【財富運★★★☆☆】

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：運勢平順，得益於朋友助力。

【整體運★★★☆☆】

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的哦！

【事業運★★★★☆】

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

【財富運★★★☆☆】

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：運勢普通的一天，情緒比較低落。

【整體運★★☆☆☆】

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

【財富運★★★☆☆】

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：運勢低落，各項指數均有所下降。

【整體運★☆☆☆☆】

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日你像洩氣的皮球一般，工作有停滯不前的傾向。切莫怠惰，多給自己打氣才行。

【財富運★☆☆☆☆】

財運波動性較大，容易因迷糊或拖延而造成財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：慾望過盛，需稍加抑制。

【整體運★★★☆☆】

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

【愛情運★★★☆☆】

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

【事業運★★☆☆☆】

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

【財富運★★★☆☆】

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 香檳金

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 羽絨白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：珍惜眼前的幸福。

【整體運★★★☆☆】

今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖啦，越是亂想會越孤單的喔！

【事業運★★★★☆】

凡事靠自己！對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，避免偏激。

【財富運★★★☆☆】

財氣時好時壞，不夠穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

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