2026-11-24

牡羊座

短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

【整體運★★☆☆☆】

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

【愛情運★★★★☆】

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

【財富運★★☆☆☆】

投資宜多方考量，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：正南方向

金牛座

短評：心動不如行動。

【整體運★★★☆☆】

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！

【事業運★★★★☆】

在工作期間，有時會變得異常忙碌，但只要你卯足全力，就能夠挺過去，隨之而來的將是成就感。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶之時，不宜處理財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：正東方向

雙子座

短評：惰性蔓延，學習苦悶。

【整體運★★★☆☆】

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

【財富運★★★★☆】

生意人不妨多向外活動，提升財運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 金桔綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

獅子座

短評：善用分析能力，才能事半功倍。

【整體運★★☆☆☆】

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，生財力道有限。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：焦躁的情緒讓你感到不安。

【整體運★☆☆☆☆】

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

很容易受到異性誘惑，少應酬、多與伴侶互動，可有效減少感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

工作處在狀態外的一天，在迷迷糊糊之下，小錯誤接二連三發生的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 朝霞紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：性情開朗者會是你的事業貴人。

【整體運★★★★★】

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

【愛情運★★★★☆】

情慾高漲，單身者渴望戀愛；有伴侶者可多製造浪漫情調，讓感情生活多姿多彩。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標。可是，最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事情被上司不斷地挑剔、修改。

【財富運★★★★☆】

競爭、計較中得財。如果沒有積極地計算，就無法發現財神爺的蹤跡；除此以外，錢特別容易花在交際應酬上。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

射手座

短評：睡覺也能成為煉金石。

【整體運★★★★☆】

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

【事業運★★★★☆】

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：工作機會多，但也面臨挑戰。

【整體運★★★☆☆】

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

【事業運★★★☆☆】

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 遠洋藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：工作上能有較為突出的表現。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意給予你幫助，最終你也都能將事情順利的完成。

【財富運★★★☆☆】

財運上沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中你會覺得很安逸。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

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