2026-11-23

牡羊座

短評：追求效率，不畏挑戰。

【整體運★★★☆☆】

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，購物易有好運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：愛情溫馨又甜蜜的日子。

【整體運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

【事業運★★★☆☆】

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

【財富運★★☆☆☆】

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 大理石灰

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：事業和財富能同步發展。

【整體運★★★★☆】

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

【事業運★★★★☆】

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

【財富運★★★★☆】

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

獅子座

短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：勇於爭取者可得好運。

【整體運★★★★☆】

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

【愛情運★★★★☆】

異性緣相當好的一天，特別容易得到異性朋友的關心與照顧。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的領域，工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，要注意金錢上可能會有大量流通情形；花錢上也顯得海派、衝動，控制不佳時，則有亂花錢的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：正東方向

天秤座

短評：公關不宜出擊，還是靜守為妙。

【整體運★★★☆☆】

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

【愛情運★★☆☆☆】

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變得結巴。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 玉米黃

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：情緒比較低落，今天宜運動。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

【事業運★★☆☆☆】

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

【財富運★★★☆☆】

需要主動爭取你的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：與人合作易產生意見分歧。

【整體運★☆☆☆☆】

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

【財富運★★☆☆☆】

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 芥末黃

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：桃花紛飛，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

【愛情運★★★★☆】

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 石榴紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

【整體運★★★☆☆】

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，不妨多製造浪漫情境。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必冷靜下來，不然容易發飆喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定。金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：生活中少不了一些風風雨雨。

【整體運★★☆☆☆】

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

【事業運★★☆☆☆】

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

【財富運★★☆☆☆】

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

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