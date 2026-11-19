2026-11-19

牡羊座

短評：家人的理解和支持會讓你充滿力量。

【整體運★★☆☆☆】

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。

【事業運★★★☆☆】

無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

【財富運★★☆☆☆】

對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：頭腦靈活，有利思考。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★☆☆☆】

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

【財富運★★★☆☆】

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

【整體運★★★☆☆】

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活顯得有些沉悶，與伴侶互動時試著多表現感性的一面，可讓感情升溫。

【事業運★★★★☆】

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收獲。

【財富運★★★☆☆】

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：工作熱情有增無減。

【整體運★★★★☆】

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶坦誠交流。讓自己的心安定下來，才更有利於愛情的安穩發展。

【事業運★★★★★】

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天。趁著今日多做一點，把棘手的工作儘快處理完吧！

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、藏私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

【整體運★★★☆☆】

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，長時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

【事業運★★★☆☆】

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，分內之事能處理得比較出色，但少了些許挑戰精神，績效表現難以突出。

【財富運★★☆☆☆】

破財之運，不利擴充也不利投資，否則恐有肉包子打狗──一去不回的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：利弊共趨的形勢演變。

【整體運★★☆☆☆】

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

【事業運★★☆☆☆】

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：生活重心有所偏移，要小心兼顧！

【整體運★★★★☆】

把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。

【事業運★★★★☆】

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。

【財富運★★★★☆】

會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 硃砂紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：今天的運勢跌宕起伏。

【整體運★★☆☆☆】

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。

【事業運★★☆☆☆】

情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：對外接觸頻繁，但效果不太理想。

【整體運★★★☆☆】

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！

【財富運★★★☆☆】

有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：收穫的日子。

【整體運★★★★★】

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：做的不如想的好。

【整體運★☆☆☆☆】

「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。

【愛情運★☆☆☆☆】

有利獨處的一天，單身者想談戀愛不易；有伴侶者易跟對方鬧脾氣，不宜長時間待在一起。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，悶悶不樂，工作慾望不強但偏偏有一堆事務等著你處理，還應打起精神來。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

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