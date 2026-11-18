2026-11-18

牡羊座

短評：好心情會讓你想要好好款待自己。

【整體運★★★★☆】

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

【事業運★★★★☆】

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

【財富運★★★★☆】

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉米黃

開運方位：西北方向

金牛座

短評：給需要的人一些關懷。

【整體運★★☆☆☆】

今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

【事業運★☆☆☆☆】

一意孤行、傲慢、強出頭難得人助，工作難推進。多與人合作，虛心請教方為上策。

【財富運★★★☆☆】

適當克制自己的購物慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

雙子座

短評：情緒低落，讓你覺得萬事不順。

【整體運★☆☆☆☆】

與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物慾很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人有想結婚的念頭，這多是你單方面的想法，還得多與戀人商量才好。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，無法靜下心來投入工作，但今天的工作對你很重要，一定要調整心情，這樣才會有良好工作狀態。

【財富運★☆☆☆☆】

今日在錢財上有揮霍之傾向，最好不要逛商場或是瀏覽網店，易控制不住購物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：運勢較弱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

【事業運★★☆☆☆】

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

【財富運★★☆☆☆】

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：東南方向

獅子座

短評：多注意人際關係的保持和維護。

【整體運★★★★★】

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超級好的，有機會認識背景、性格差異很大的人！

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

【財富運★★★★☆】

有機會獲得額外獎金或是驚喜手氣財，適合花在聚會或是犒賞自己上。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：今天很容易想起往事。

【整體運★★★☆☆】

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

【事業運★★☆☆☆】

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：需主動向外尋求錢財機會。

【整體運★★★★☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★★☆☆】

今日會有不錯的愛情運，異性緣很好，會有不少異性主動找你搭訕。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢，有利裝窮。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：多聆聽他人的聲音。

【整體運★★★☆☆】

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

【愛情運★★★★☆】

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

【事業運★★★☆☆】

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

【財富運★★★☆☆】

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：別鑽到錢堆裡生活。

【整體運★★★☆☆】

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸！今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

【愛情運★★★☆☆】

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

【事業運★★★☆☆】

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

【財富運★★☆☆☆】

財務是今日的生活重心，運氣不穩定，外力干擾多，投資理財需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：對待身邊的人應真心。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

【愛情運★★★☆☆】

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

【財富運★★☆☆☆】

財神隱遁，求取正財不易之運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

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