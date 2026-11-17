每日星座運勢／天秤工作適合新計劃 擴展新的業務

2026-11-17

牡羊座

短評：需端正工作的態度。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者想獲取愛情的時機尚未成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的品質將大打折扣。

【愛情運★☆☆☆☆】

一遇到感情問題就容易情緒化，在跟伴侶相處互動時要特別注意，切忌言語過激，出口傷人。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★★☆☆☆】

提防他人的煽動而投資錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：想法頗多，創意無限。

【整體運★★★☆☆】

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

【事業運★★★☆☆】

關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

【整體運★★☆☆☆】

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

【事業運★★★☆☆】

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

【財富運★☆☆☆☆】

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：別讓愛你的人等得心越來越慌。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

【事業運★★★☆☆】

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：朋友宜多交卻不宜濫交。

【整體運★★☆☆☆】

戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，不可出盡個人風頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

內心容易產生寂寞感，單身者覺得空虛無聊，但可以從網路交友中獲得心靈的滿足！

【事業運★★☆☆☆】

今天應表現得有主見些，過於順從會壓抑自己，也很難突顯自己的成績。

【財富運★★★☆☆】

交際應酬中破財，紅白帖一堆。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。

【事業運★★★★★】

今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 祖母綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：不要盲目追隨，多一些自己的主見。

【整體運★★★★☆】

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭哦；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術方面的學生或工作者，容易得到專業人士的賞識。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有特殊變化，兩性之間可以和平相處！

【事業運★★★★☆】

懂得忙裡偷閒，能從工作中找到樂趣。

【財富運★★★☆☆】

今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線投資，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。

【整體運★★☆☆☆】

有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。

【愛情運★★☆☆☆】

有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。

【事業運★★☆☆☆】

埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，賺錢時務必耐著性子。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：過程很重要，宜細心處理。

【整體運★★★☆☆】

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。

【事業運★★★☆☆】

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：心情不錯，注意外出安全。

【整體運★★★★☆】

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

【愛情運★★★★☆】

桃花盛開，單身者有機會與成熟類型的異性結緣，對方的細心關懷讓你很感動。

【事業運★★★★☆】

這是你展現不凡見識的大好時機，你對管理提出的新穎理念，可望獲得公司高層的接受。

【財富運★★★☆☆】

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

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