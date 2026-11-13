每日星座運勢／處女工作若接受援助 不會孤軍奮戰

2026-11-13

牡羊座

短評：感覺壓力很大。

【整體運★★☆☆☆】

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

【財富運★★★☆☆】

求財宜以智取，略為勞心！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：莫問回報，拼命付出就對了。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：東南方向

雙子座

短評：表現相當活躍，魅力四射。

【整體運★★★★☆】

今天你的光芒四射，吸引許多異性的眼光，若有心儀的目標，可以大膽嘗試，說不定緣份就在眼前。今天財運不錯，出門在外容易碰到貴人，大有賺錢的機會，不要錯過。工作情況一般，表現積極點會獲得老闆的讚賞。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情態度逐漸變得理性務實，懂得為兩人的未來生活做打算。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過還是能得到他人的協助。

【財富運★★★★☆】

看中機會，可別手下留情喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：會收到愛的神秘禮物哦！

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。

【愛情運★★★☆☆】

適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。

【事業運★★☆☆☆】

別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！

【財富運★★★☆☆】

財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 象牙白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：照本宣科更適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

【事業運★★★☆☆】

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

【財富運★★★★☆】

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：無力感強烈的一天。

【整體運★★☆☆☆】

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。

【事業運★★★☆☆】

任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。

【財富運★☆☆☆☆】

財運頗為受阻，浮沉不定。逢此運不要玩變化快速的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 臘梅白

開運方位：正東方向

天秤座

短評：事情別想得太過複雜。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

【愛情運★☆☆☆☆】

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

【事業運★★☆☆☆】

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

【財富運★★☆☆☆】

錢財不宜外借，以免徒生事端。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：說出去的話很難收回。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

【愛情運★★☆☆☆】

今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

【事業運★★★★☆】

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：從不同的角度思考，你會有更多新發現。

【整體運★★★★☆】

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

【愛情運★★★★☆】

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

【財富運★★★☆☆】

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：大膽去嘗試。

【整體運★★★☆☆】

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此沉溺於工作而忽略對方喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢，趁今日主動請客吧，把錢花在活絡人際關係上，建立錢財貴人的人脈網吧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：微笑是你的殺手鑭！

【整體運★★★★☆】

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

【愛情運★★★★★】

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常狂野，那就努力的放電並製造一點樂趣吧！

【事業運★★★★☆】

易得幸運女神眷顧，不妨卯足勁將前幾天的疑難問題逐一解決。

【財富運★★★☆☆】

沒有什麼特殊的得財管道，千萬別做白日夢，辛勤付出才可望有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：愛就愛得勇敢一些。

【整體運★★★★★】

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前，及時做出正確的對策；事業上過於急躁的表現，易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前有發生過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人不睦的情形，得多提醒自己哦！

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 香吉士黃

開運方位：正東方向

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