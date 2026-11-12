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每日星座運勢／射手計劃及時間的制定 以防遺漏工作

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2026-11-12

牡羊座

短評：細節很重要。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

【愛情運★★★☆☆】

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

【事業運★★★☆☆】

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

【財富運★★★☆☆】

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

雙子座

短評：煩心事較多，差強人意的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假信息干擾視線。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。

【事業運★★☆☆☆】

說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。

【財富運★★☆☆☆】

窮神附身，投機者破大財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：有愛情滋養，身心愉悅。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：處事過於感性，容易意氣用事。

【整體運★☆☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！

【財富運★★☆☆☆】

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

處女座

短評：靈感不斷的一天，值得期待更優異的表現。

【整體運★★★★★】

感情豐富，易有突發奇想。已婚者會得到另一半的支持與肯定，不妨多製造浪漫情境，共享從未有過的體驗。工作得心應手，容易因提出具建設性的構想而獲得重用。手氣佳，經過投注站時，不妨買一、兩注樂透，中獎機率高。

【愛情運★★★★☆】

與伴侶心意相通，就算嘴巴上不表達愛意，但實際行動時也會無意中透露出體貼來。

【事業運★★★★★】

企圖心旺盛的一日，對工作充滿鬥志與熱忱，適合多元化經營，有利身兼數職。

【財富運★★★★☆】

今天偏財上會有好兆頭，有小額金錢入帳的機會！可以小賭兩把試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：被溫暖的感覺所包圍。

【整體運★★★★☆】

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★☆☆】

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：為人做事低調一些，對你有好處。

【整體運★★☆☆☆】

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

【財富運★★☆☆☆】

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：機會暗藏在小事之中。

【整體運★★★☆☆】

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

【事業運★★☆☆☆】

職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

【整體運★★★★☆】

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此興致勃勃，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將成為自帶光環的人氣王。

【事業運★★★★☆】

會有優異的工作表現！那份對事業的認真追求之心，讓你在不知不覺中充滿了個人魅力。

【財富運★★★★☆】

有合作機會，易名利雙收。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：你的視聽會受外界因素干擾。

【整體運★★☆☆☆】

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

【愛情運★★☆☆☆】

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

【事業運★★☆☆☆】

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：合理利用現有資源，以智取勝。

【整體運★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

【事業運★★★★☆】

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，有利學習理財之道。如果把太多心思投入到金錢遊戲中，小心錢財散盡難復還。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 和闐玉白

開運方位：東南方向

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