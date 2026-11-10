每日星座運勢／雙子遠離搬弄是非者 需要冷靜心態

2026-11-10

牡羊座

短評：思維活躍，文采不錯，有創意。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

【愛情運★★☆☆☆】

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

【事業運★★★★☆】

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

【財富運★★★☆☆】

投資應考慮較穩定的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

金牛座

短評：好運還需耐心等待。

【整體運★★★☆☆】

愛情火候還不夠，單身者想要對心儀的異性表白，今天絕不是最佳時機；偏財運不佳，若想在牌桌上或靠彩券積累財富，建議還是另謀出路；工作難以進入狀態，心思在外神遊。

【愛情運★★☆☆☆】

即使你與伴侶整天在一起，你也會產生亂紛紛的情緒，心裡似乎總是不安。理智的分析一下戀人身邊的其他異性，可以找出一些端倪。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，能充分享受生活，但要注意別讓自己太懶散，給自己一點壓力比較好。

【財富運★★☆☆☆】

花費太多在交際應酬上，如果用在錯的人身上，花得多卻不一定有實質的效果。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 雪花銀

開運方位：西南方向

雙子座

短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

【事業運★★★☆☆】

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

【財富運★★★☆☆】

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：人氣上升，帶來旺盛的財運。

【整體運★★★★★】

社交運順利，身處活躍的人群中宜多留意眾人的談話內容，有望收集到你想要的投資訊息，若能靈活運用到現實中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務，就不會有什麼令人不安的事件發生。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，適合扮演主動者的角色，想要告白的話，就把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排去哪兒約會。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時，最終必能解決，貴人多來自長官、上司；有難題時，找上司就對囉！

【財富運★★★★★】

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣，要見好就收，不要貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 水鑽藍

開運方位：正西方向

獅子座

短評：防患於未然。

【整體運★★★★☆】

今天的財運和事業運都比較不錯，洽談中的大筆生意在做足準備和預留空間後成功的機率很高；和他去人多的公園、廣場走走吧，看著那些老夫老妻攜手步行的身影，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。

【愛情運★★★★★】

今日的你容易回想起舊情人，也有可能遇見舊情人。鬧分手的情侶，今日有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，很適合腦力激盪寫企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以購買盤算已久的物品。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

處女座

短評：易為己悲。

【整體運★★★☆☆】

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

【愛情運★★☆☆☆】

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

【事業運★★★☆☆】

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

【財富運★★☆☆☆】

易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

【整體運★★☆☆☆】

想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。

【事業運★★☆☆☆】

心浮氣躁，容易因一時頭腦發昏做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。

【財富運★★★☆☆】

財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：遇事不慌不忙，靜觀其變。

【整體運★☆☆☆☆】

投資會小有風險，不如先停一下腳步，讓自己再多掌握市場行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作進行得更加艱難，應適時放鬆，另尋突破切入點。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！特別要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

【事業運★☆☆☆☆】

工作進展不順，易感壓力，感覺不被同事、上司認同。負面情緒太多，難有工作績效。

【財富運★★☆☆☆】

理財態度消極，賺錢不夠努力！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 竹葉青

開運方位：正北方向

射手座

短評：很有主見，頗為堅持自我。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

【整體運★★★★☆】

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

【愛情運★★★★☆】

今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。

【事業運★★★★☆】

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：有利回憶過去，展望未來。

【整體運★★★★☆】

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要激發工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

想死守著錢，肯定會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一趟，買點喜歡的小東西。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

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