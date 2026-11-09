每日星座運勢／雙魚發揮專業的技能 易得上司好評

2026-11-09

牡羊座

短評：做事無原則容易壞事。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。

【事業運★★★☆☆】

若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。

【財富運★★★☆☆】

若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

金牛座

短評：對愛應多一分包容和珍惜。

【整體運★★★☆☆】

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

【財富運★★★☆☆】

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 香吉士黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：多一分耐心，多一分收獲。

【整體運★★★☆☆】

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

【財富運★★★☆☆】

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

【愛情運★★★★☆】

今天你相信全心全意的付出終能感動對方，心甘情願為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是樂滋滋的。

【事業運★★★★★】

事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特別強，可是貪念越重、壓力越大！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

獅子座

短評：心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

【整體運★★★☆☆】

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

【愛情運★★★☆☆】

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

【事業運★★★★☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：凡事都得用心。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識互相欣賞的異性朋友；已婚者與另一半互動較多，感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡亂行事，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可玩玩樂透，試試手氣，但小賭怡情，太過沉迷就容易傷心、傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：停止你的抱怨。

【整體運★☆☆☆☆】

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，要謹防朋友給你出的愛情餿主意，易給你造成感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★☆☆☆☆】

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：運勢旺盛，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象，戀愛中人也能有快樂精彩的一天。

【事業運★★★☆☆】

運勢不強，宜穩定情緒，除去內心的浮躁，腳踏實地做好本職工作。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開展，就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：愛情甜蜜，有錢財入帳。

【整體運★★★☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！

【財富運★★★★☆】

可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：小不忍，則亂大謀。

【整體運★★☆☆☆】

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

【愛情運★★★☆☆】

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

【事業運★★☆☆☆】

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 櫻桃紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：計較太多只會讓自己活得很累。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，很容易衝動發怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上哦！

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

【財富運★★★★☆】

有正財、偏財兩得意的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：好運不斷向你靠近。

【整體運★★★★★】

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 咖啡棕

開運方位：西南方向

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