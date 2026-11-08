每日星座運勢／獅子良好的社交人脈 爭取賺錢管道

2026-11-08

牡羊座

短評：愛情特別順利，充滿活力的一天。

【整體運★★★★★】

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

【愛情運★★★★★】

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

【事業運★★★★☆】

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 香檳金

開運方位：西南方向

金牛座

短評：親情溫暖著自己。

【整體運★★★☆☆】

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

【事業運★★★☆☆】

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

【財富運★★★★☆】

有中小獎的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：對數字較敏感，有機會獲利。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。

【事業運★★★☆☆】

精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。

【財富運★★★★☆】

容易把錢花在自己身上，好好享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 石榴紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：花錢慾望強烈，應有所克制。

【整體運★★★☆☆】

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

【事業運★★★☆☆】

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

【財富運★★☆☆☆】

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 碧空藍

開運方位：正西方向

獅子座

短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

【財富運★★☆☆☆】

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

處女座

短評：靜心休養最為重要。

【整體運★★★☆☆】

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。

【事業運★★★☆☆】

謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。

【財富運★★★★☆】

會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

天秤座

短評：勞有所獲，出門易交好運。

【整體運★★★☆☆】

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

【愛情運★★★☆☆】

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

【事業運★★★☆☆】

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

【財富運★★☆☆☆】

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：愛情有新情況出現哦！

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

【愛情運★★★★☆】

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

【財富運★★☆☆☆】

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 珊瑚橙

開運方位：正西方向

射手座

短評：沒事少湊熱鬧。

【整體運★★★☆☆】

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

【愛情運★★★☆☆】

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

【財富運★★★★☆】

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：己所不欲，勿施於人。

【整體運★★★☆☆】

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

【事業運★★☆☆☆】

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 咖啡棕

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：用腦過度，更顯疲倦。

【整體運★★★☆☆】

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★★☆☆】

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

【財富運★★☆☆☆】

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：試著改變一下自己。

【整體運★★★☆☆】

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

【財富運★★☆☆☆】

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

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