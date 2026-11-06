每日星座運勢／巨蟹新的合作方案會 讓你充滿鬥志

2026-11-06

牡羊座

短評：運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

【整體運★★☆☆☆】

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

【事業運★★☆☆☆】

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

金牛座

短評：今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

【整體運★★★★★】

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。

【事業運★★★★☆】

多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：有利推行新計劃，收效良好。

【整體運★★★☆☆】

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

【事業運★★★★☆】

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 琉璃銀

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：一些新的改變會讓你收益良多。

【整體運★★★★☆】

今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。

【愛情運★★★★★】

今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。

【事業運★★★☆☆】

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。

【財富運★★★★☆】

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 苔蘚綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：小心謹慎，以為上上之策。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

【愛情運★★☆☆☆】

想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！

【事業運★★★☆☆】

雖然工作上會遇到一些阻礙的人事，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 香吉士黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：火氣比較大，容易與人挑起爭端。

【整體運★☆☆☆☆】

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

【財富運★☆☆☆☆】

不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

天秤座

短評：運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

【整體運★★☆☆☆】

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，求財不易。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：多讚美身邊的人，快樂無限。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

【事業運★★★☆☆】

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，見好就收，別太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：今天是適合趕工的日子。

【整體運★★★☆☆】

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★☆☆☆】

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 苔蘚綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

【整體運★★★★☆】

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，獲得有形的協助啦！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長論短。

【財富運★★★☆☆】

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也能小心花用。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 香檳金

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：多點愛心，多點用心。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

【財富運★★★★☆】

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 朝霞紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：做事要保持理智。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

【愛情運★★★★☆】

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

【財富運★★☆☆☆】

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：東北方向

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