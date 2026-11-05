每日星座運勢／雙魚開口請同事協助 共同解決問題

2026-11-05

牡羊座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

金牛座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：易有與眾不同的表現。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

【事業運★★☆☆☆】

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

【財富運★★☆☆☆】

手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：得到的暗示，頗為受用。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。

【財富運★☆☆☆☆】

今天不宜投資或是借人錢財，有利把手邊的帳單清一清，合理分配錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 玫瑰紅

開運方位：正南方向

獅子座

短評：身體比較勞累，注意多休息。

【整體運★★★☆☆】

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

【事業運★★★★☆】

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：正東方向

處女座

短評：學會寬容。

【整體運★★☆☆☆】

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

【事業運★★☆☆☆】

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

【財富運★☆☆☆☆】

對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：心思敏銳，觀察力強。

【整體運★★☆☆☆】

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

【事業運★★★☆☆】

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。

【財富運★★☆☆☆】

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：自信能增加個人魅力，提升愛情運。

【整體運★★★☆☆】

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

【財富運★★★☆☆】

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 硃砂紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：真心付出，才易獲得雙倍的回報。

【整體運★★★★☆】

愛情際遇不斷，卻因為沒有付出真心，而有一種不踏實的感覺。財運在此時易有所增進，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴保持良好互動，就是計劃成功的重要關鍵。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶今日顯得有點強勢，那就忍一忍吧，說不定他的提醒和要求也是好意喔。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，對工作有熱情、積極者，要注意每個細節，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

【財富運★★★★☆】

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

【整體運★★★★★】

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

【愛情運★★★★★】

愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：不要老把壞的一面擺在眼前。

【整體運★★★☆☆】

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。

【事業運★★★★☆】

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：與工作夥伴一同進退。

【整體運★★★★☆】

人際關係不錯，多與他人交流，可建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題能增加彼此的信賴感；今天也是外出的幸運日，戶外活動能讓體力迅速恢復。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯聊天說笑吧！

【事業運★★★★☆】

好心情的陪伴下會有很好的表現，你的快樂能夠感染周圍的同事，輕鬆的環境也會讓你順利完成任務。

【財富運★★★☆☆】

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】