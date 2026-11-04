聽新聞
0:00 / 0:00

每日星座運勢／天秤與他人進行互動 人脈累積財富

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2026-11-04

牡羊座

短評：加強體魄鍛煉，積極進取。

【整體運★★★☆☆】

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

【愛情運★★★☆☆】

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素而一昧的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

【財富運★★★★☆】

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

金牛座

短評：運勢較差，需從積極面看待事情。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

【愛情運★★☆☆☆】

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：正北方向

雙子座

短評：看待事物顯得偏激，小心得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心、聽者有意，酸溜溜的氣話千萬別說！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒的浮動性大，有晴時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

【財富運★★☆☆☆】

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：情緒不穩，工作易走神。

【整體運★★☆☆☆】

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

【事業運★★☆☆☆】

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上別投機，易被騙。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 臘梅白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：財運特別突出，是個好日子。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

【整體運★★★★☆】

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

【事業運★★★★☆】

較為沉穩，能藏起個性中的銳氣，給人幾分老練、穩重的印象，這對求職和洽談商務的人來說，是好的開始。

【財富運★★★☆☆】

愛錢的一天。對於金錢問題，宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日規劃財務！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

天秤座

短評：貴人相伴的好日子。

【整體運★★★★☆】

愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

【事業運★★★★☆】

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以小賭一把。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

【整體運★★★☆☆】

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

【愛情運★★★☆☆】

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

【財富運★★☆☆☆】

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

射手座

短評：不要把事情想得太複雜，保持平常心。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★☆☆☆☆】

別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

【財富運★★★☆☆】

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 芥末黃

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：含糊其辭會讓人產生誤解。

【整體運★★★☆☆】

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

【財富運★★★☆☆】

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 羽絨白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：虛心學習朋友們的投資心得。

【整體運★★★★☆】

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

工作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

【財富運★★★☆☆】

花錢應量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：普通的一天，財運稍微低迷。

【整體運★★★☆☆】

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

【事業運★★★☆☆】

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

更多命理資訊，都在科技紫微網

星座運勢 每日星座運勢 處女座

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

每日星座運勢／摩羯冷靜自身的情緒 以保守為上策

每日星座運勢／水瓶期望對方做改變 說話別太直喔

超頭痛！讓12星座覺得最「要命」的事情曝光 踩中直接崩潰

不怕變老！12星座「越大越享受人生」排行 金牛看著存款笑、摩羯更加穩重

相關新聞

咖啡因減量 先試半紅茶半咖啡

不少上班族習慣每天喝咖啡提神，一旦哪天沒喝，就出現頭痛、嗜睡、疲倦、注意力不集中等症狀，影響工作效率。董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉說，這可能是咖啡因戒斷反應，若發現自己過度依賴咖啡因，甚至影響生活，可循序漸進減量，不要突然完全停止攝取，建議可先以茶取代，或嘗試一半紅茶加一半咖啡，逐步降低咖啡因攝取量。

張光是／90歲社區藥師 守護通化街半世紀

台北市通化街繁華熱鬧，攤販林立的街角巷口則有這麼一家老藥局，開業近一甲子的大興藥局，早已是附近社區長者的老鄰居、健康諮詢站，除了提供慢性病處方箋藥物，也給予藥癮者一些乾淨針具。這麼一家特別又親切的藥局，負責人則是高齡90歲資深藥師張光是。

親人捐腎 多囊腎病友重啟人生

48歲莊陸鍾罹患遺傳性多囊腎，憂疾病遺傳給下一代，和妻子以收養方式圓當爸媽的夢，2年多前他獲胞姊捐腎重獲健康，更加珍惜每一天，許下目標要攻讀博班，研究器官移植議題，還計畫再領養一名孩子。他說，經歷生命重大轉折，彷彿人生重開機，每一天都充滿希望。

健康你我他／少看幾集短劇 多過一點生活

以前只要一有空，我習慣拿起手機，打開YouTube或Facebook看AI短劇。劇情往往在最緊張的時刻急轉直下，讓人忍不住想知道接下來會發生什麼事。原本只想看一集，心想看完就停，沒想到下一集又出現新的轉折，讓我一次又一次點下去。等到回過神來，才發現自己已經看了好一段時間。

隱藏危機 環團反空汙 高雄11月8日遊行

九合一選舉進入倒數階段，環保團體昨指出，高雄林園附近居民的每日生活暴露在遠高於一般測站的隱藏版毒汙濃度，宣布十一月八日在高雄舉辦反空汙、救高雄遊行，訴求包含興達煤電拆煙囪、停止新四輕擴張、保存百頃橋頭森林、高雄普設微型空品監測器等。

河廢調查 濁水溪垃圾密度 台灣河川最高

荒野保護協會最新河川廢棄物調查報告出爐，今年首度將濁水溪納入調查，總計調查記錄到近四萬袋河岸廢棄物，換算下來，平均每公里高達三六一袋，較前幾年調查的頭前溪、北港溪及烏溪都來得高，是垃圾密度最高的河川。若細看垃圾類型，竟有逾一成是成袋垃圾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。