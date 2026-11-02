每日星座運勢／處女有機會從聚會 獲得投資訊息

2026-11-02

牡羊座

短評：困難較多，應用平和的心態看待。

【整體運★☆☆☆☆】

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

【事業運★★☆☆☆】

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 硃砂紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：認真做好自己。

【整體運★★★★☆】

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

【事業運★★★★☆】

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

【財富運★★★★☆】

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：心情很美麗。

【整體運★★★☆☆】

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。

【事業運★★★★☆】

工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你所想的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。

【財富運★★★☆☆】

別為了金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：態度決定一切。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

【財富運★★★★☆】

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：朋友就是你的開心字典。

【整體運★★☆☆☆】

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！

【事業運★★★☆☆】

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

【財富運★★★☆☆】

易因思慮不周而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：幸福的感情生活，將成為工作上的助力。

【整體運★★★★★】

另一半對你的鼓勵與支持，使你對事業充滿信心，顯得幹勁十足。在工作上表現熱情積極的態度，容易受到上級的肯定。如果有新朋友邀請的聚會，可不要錯過，有機會從眾人口中獲得投資方面的相關訊息。

【愛情運★★★★★】

單身者與心儀對象有親密接觸的機會；有伴侶者容易因為良好溝通而迅速解開誤會。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，尤其是主管階級者，與員工溝通時顯得得心應手；一般工作者，適合以智取勝。

【財富運★★★★☆】

精打細算的一面突顯，用錢的地方雖多，但能合理分配，流動資金豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 金桔綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：對待愛情還需主動一點。

【整體運★★★☆☆】

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多，令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

【事業運★★★★☆】

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 琉璃銀

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：與人配合才能讓工作取得進展。

【整體運★★☆☆☆】

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。

【事業運★★☆☆☆】

容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

射手座

短評：放輕鬆，別給自己太大的包袱。

【整體運★★★★☆】

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

【整體運★★★☆☆】

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

【事業運★★★★☆】

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

【財富運★★☆☆☆】

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 櫻桃紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

【整體運★★☆☆☆】

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

【事業運★★☆☆☆】

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

【財富運★★★☆☆】

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 桐花白

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】