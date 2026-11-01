聽新聞
0:00 / 0:00

每日星座運勢／牡羊朋友相聚機會多 獲得有益資訊

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2026-11-01

牡羊座

短評：財運全面升級中。

【整體運★★★★★】

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

【事業運★★★★☆】

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

【財富運★★★★★】

動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：能快樂享受生活，很愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

【愛情運★★★★☆】

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

【財富運★★★★☆】

留意市場動態，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：歡歡喜喜的過一天。

【整體運★★★☆☆】

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

【財富運★★★☆☆】

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：多交益友，增強人脈。

【整體運★★★★★】

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

【事業運★★★★☆】

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

【財富運★★★★☆】

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：西南方向

獅子座

短評：用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

【整體運★★★★☆】

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

【愛情運★★★★☆】

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

【財富運★★★★☆】

進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：心情好，運勢佳。

【整體運★★★★☆】

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

【愛情運★★★★★】

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

【事業運★★★★☆】

越挫越勇的一天，面對困難你顯得樂觀、勇敢，再加上運勢強盛，問題很快就能解決。

【財富運★★★☆☆】

謹慎利用你的業餘愛好來求財，以免徒勞無功或者造成損失，還有可能給人留下話柄。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。

【整體運★★★★☆】

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。

【愛情運★★★★☆】

有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。

【財富運★★★☆☆】

謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：想得過多只會讓思緒更混亂。

【整體運★★★★☆】

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

【事業運★★★★☆】

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

【財富運★★★★☆】

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

射手座

短評：休閒娛樂，放鬆身心。

【整體運★★★★☆】

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

【財富運★★★☆☆】

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：多聽聽他的聲音。

【整體運★★★★☆】

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

【財富運★★★★☆】

錢財來得快，積蓄會越來越多。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 大理石灰

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：愛他就對他寬容些。

【整體運★★★★☆】

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

【事業運★★★★★】

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

【財富運★★★☆☆】

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

更多命理資訊，都在科技紫微網

星座運勢 每日星座運勢 運勢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

每日星座運勢／摩羯冷靜自身的情緒 以保守為上策

每日星座運勢／水瓶期望對方做改變 說話別太直喔

超頭痛！讓12星座覺得最「要命」的事情曝光 踩中直接崩潰

不怕變老！12星座「越大越享受人生」排行 金牛看著存款笑、摩羯更加穩重

相關新聞

台糖粗油採購案流標！市場吃緊 沙拉油缺口難補

中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標的食安事件後，迄今未恢復生產，導致國內沙拉油大缺貨。經濟部雖責成台糖要擴大精煉油品產能，填補油品缺口，但台糖十月中旬的粗油採購案，卻因無廠商投標而流標，短期想要填補油品缺口，恐怕難上加難。

新聞眼／食安風暴 演變為物價危機

中聯油脂停工至今，即將屆滿一個季度，缺油問題逐漸浮上檯面。經濟部雖已開始著手擴大進口、要求台糖增產，明顯緩不濟急，沙拉油缺口若持續無法補足，短則影響明年第一季年菜售價，長則影響外食價格、消費者物價指數（ＣＰＩ），經濟部不可不慎。

粗油招標案流標！學者呼籲 鬆綁台糖價格管制

台糖採購三千噸粗油招標案因無人投標而流標，經濟部認為原因是高雄市政府新增對粗油的食安要求，新規上路，但粗油價格已隨著沙拉油價格大漲而水漲船高，經濟部若在招標價格上未給台糖空間，下一次招標也不見得就能成功。

油品缺口…經部擴大媒合 協助商圈夜市

中聯油脂因爆發食安問題而停工，導致國內沙拉油出現缺口，且迄今未解。經濟部表示，先前已協調大統益、長輝及台糖增產，每月合計增加四千四百噸沙拉油供應量，力拚於十二月起再增加每月五百噸供應量。

廣角鏡／Hello Kitty×蜜柑站長 高捷彩繪列車首航

高雄捷運蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名的彩繪列車昨天下午首航，以「超級好朋友」為主題，是高捷營運十八年來首度採用車體外觀全包膜，搭配車內主題彩繪。

台南購物節好康加碼 抽智慧電車

二○二六台南購物節自九月七日開跑以來，消費登錄金額已突破卅億元。迎接雙十一購物節及百貨周年慶，台南市政府推出「百貨量販加碼抽」，民眾即日起至十一月廿五日在指定百貨及連鎖量販通路消費並完成發票登錄，就有機會抽中宏佳騰智慧電車。十一月台南各地還有商圈活動、耶誕點燈及戶外藝文展演，邀請民眾到台南購物、旅遊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。