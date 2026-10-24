殺破狼週運勢／巨蟹被長輩或上司提拔 射手遇到年輕對象示好感

殺破狼2026年10月26日～11月1日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位逆行，與過去喜歡的人再度重逢，兩人對彼此都還有一絲眷戀，有復合的可能。某些白羊座對某個人一見鍾情，閃電交往，陷入熱戀狀態。

工作運方面，在面試宮位的天王星相位良好，面試某個大型公司，原本不抱希望的，突然收到錄取通知，使你感到很驚訝。工作穩定的白羊座，接待看似不起眼的客戶，沒想到成交一筆高價的訂單。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時水星在財務宮位逆行，付完一筆金額龐大的帳單，生活費所剩無幾。某些白羊座不斷將資金投入投資市場，市場狀況不佳，資金一直在流失。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到進入財務宮位的太陽影響，購物時容易發生糾紛，特別是使用信用卡付費，或支付系統時，當心重複扣款。此外不要與人有金錢借貸的往來，容易發生財務糾紛。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，最近會有許多輕鬆的外快可以賺零用錢，對改善經濟狀況很有幫助。某些金牛座最近因為加班，獲得許多加班費，比預期還多，荷包很富裕。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，逆行的水星和太陽齊聚在感情宮位，相位皆不良，和情感對象吵架經常翻舊帳，某些老問題不斷重複發生，雙方價值觀不合的問題浮上檯面，容易在此時分手，或是與對方冷戰。

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。女性則要注意婦科方面的問題。金星逆行至健康宮位，容易受到病毒感染，喉嚨發炎。痼疾有復發的狀況，需要經常到醫院回診。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在夥伴宮位逆行的水星，以及太陽影響，由於上司或同事過於堅持己見，造成事務卡關，無法運作，還要不斷收拾他們造成的殘局，感覺很不高興。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星逆行回戀愛、娛樂宮位，曾經喜歡的人再度重逢，這次會希望能與對方再續前緣，不輕易放手。某些雙子座的偶像終於要來開演唱會了，會想盡辦法搶到門票，和以前追星的朋友一起再相聚。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在精神宮位，同時水星在工作宮位逆行，許多事務進行不順，不斷需要來回修正，壓力非常大，沒有信心把事情做好，很想辭掉工作，一走了之。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到進入工作宮位的太陽，以及逆行的水星影響，原本想出國散散心，好好放鬆一下，辦公室卻臨時有重要的事件需要你解決，必須結束行程，提早返回工作崗位。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，與太陽齊聚，當心病毒感染或著涼感冒，引發呼吸系統不適。並注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的土星、海王星相位良好，被長輩或上司提拔，坐上重要的位置，薪資待遇也提升，經濟狀況改善。然而你卻對於未來感到不安，不看好目前的工作領域。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會離開某個團體或是群組，與一些人的關係漸行漸遠，某些巨蟹座的朋友情緒管理太差，會悄悄封鎖對方，免得總是被當成對方的情緒垃圾桶。

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，與太陽齊聚，受到滿月能量的影響，目前的關係會闖入第三者，對方可能是你或對方的前任，使得你目前的戀情產生危機，甚至因此分手。

家宅運方面，金星在家宅宮位逆行，受到在財務宮位的冥王星影響，居住空間有許多家電與傢俱嚴重損壞，必須要換新，此時會分期付款購買新的家庭用品，未來每個月開銷會比較沈重。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，遇到需要與個性孤僻的人一起合作或共事的狀況，實際好好了解對方之後，會發現其實這樣的人的心思很單純，反而比較好相處。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在溝通宮位逆行的金星，以及在家宅宮位的太陽影響。與情感對象溝通不良，雙方會為了彼此的家人互看不順眼，造成冷戰的狀況。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位逆行，訂了很高級的溫泉飯店，想好好享受假期，卻發現住房打掃不乾淨，服務人員態度不佳，感到花錢受氣。某些獅子座則是在旅行途中被旅伴放鴿子，覺得很無助，旅行的心情變很差。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，受到夥伴宮位的冥王星影響，受到同事或上司的拖累，可能逼得你決定離職，對他們感到不諒解。工作穩定的獅子座，職場會有大幅的人事異動，人員有縮編的狀況。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，以遠端辦公的方式工作，會覺得生活比較自在。某些處女座正在發展副業，儘管收益還不穩定，卻覺得在這個領域發展比較有成就感，會考慮轉正職經營。

本週須注意的部分

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，受到工作宮位的冥王星影響，外派的任務結束，會回鄉發展。某些處女座需要到外地收拾一個爛攤子，儘管最後執行得乾淨利落，心情卻很不美麗。

金錢運方面，金星在金錢宮位逆行，這段時間當心遺失錢包或貴重物品，導致信用卡需要掛失，支付系統停用，身上沒現金。某些處女座則是花了很多錢買衣服或鞋子，卻非常不合身，又捨不得退貨。

溝通運方面，水星在溝通宮位逆行，與週遭的人溝通不良，許多話無法好好說出口，造成他人對你的誤解。某些處女座則是一時衝動，對某個人話說得很重，事後感到後悔。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮逆行，曾經喜歡的人會再度重逢，可望與對方再續前緣。某些天秤座則是被有好感的對象告白，會試著跟對方交往看看，目前正在熱戀狀態。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，很快決定了一個遠行行程，很幸運地找到志同道合的旅伴，兩人可互相照應，想去的地方都很一致，會覺得很難得有這麼合拍的人。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，會刷卡支付一筆龐大的債務，經濟狀況比較緊。有投資習慣的天秤座，投資標的指數不斷下跌，必須設下停損點，避免損失擴大。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星、木星呈現合相，相位皆不良，和某個朋友發生不愉快，被對方封鎖了，感到很錯愕。某些天秤座買東西時遇到態度不佳的店員，心情被搞得很差。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務方面的天王星相位良好，在百貨公司週年慶以便宜的折扣買到物超所值的商品，感覺很爽快。有投資習慣的天蠍座，在短期內逢低買進、大漲時賣出，短期間內就可賺到許多錢。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，水星又在命宮逆行，本來以為可以復合的戀情，卻因為對方有些問題反覆再犯，決定與對方徹底分乾淨。某些天蠍座被情感對象不斷翻舊帳，只好封鎖對方，不想再聯絡。

工作運方面，在志業宮位的火星與木星，受到在命宮逆行的水星影響，犯下許多不該犯的錯誤，感到十分自責。某些天蠍座重要的電子用品故障，一堆事物堆積如山無法處理，內心十分焦慮。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位不良，居住環境不安寧，經常有危險人物在附近徘徊，甚至發生犯罪案件，會想找地方搬家。某些天蠍座與鄰居或家人相處不睦，甚至吵到需要執法人員到場，回家反而成為一種壓力。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星逆行回人際關係宮位，打開很久沒使用的電子信箱，可能見到很久沒聯絡的老同學曾經透過這個信箱聯絡你。某些射手座則是在社群媒體巧遇失聯很久的網友，兩人再次透過網路熱絡起來。

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，有年輕的對象對你表達好感，會有些心動。感情穩定的射手座，覺得情感對象的情緒忽冷忽熱，難以捉摸，卻常常給你一些驚喜，心情像在洗三溫暖。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，階段性任務已經完成，即將到新的單位就職。某些射手座則是身心靈俱疲，會想辭掉工作，放自己一段時間的長假，好好休養生息。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星受到逆行回人際關係宮位的金星影響，旅行帶了一個豬隊友，經常不遵守當地的規定，發生許多不愉快的事件，旅行還沒結束就決定在當地解散，封鎖對方。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，不管有什麼困難的問題，都能使命必達，危機處理能力得宜，受到上司讚賞。某些摩羯座以遠端辦公的工作方式，或是接案維持生活，感覺比較自由。

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，會在社群媒體遇到很久沒見的同學相認，求學時代的回憶湧上心頭。但水星的相位不良，須提防對方找你別有居心，可能想推銷保險、投資商品，或是想拉直銷下線。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在志業宮位逆行，需要暫時代理主管職務，看似光鮮亮麗，但薪資待遇也沒因此水漲船高，還有許多爛攤子需要收拾，文件經常不齊全，辦事遭遇很多困難。

感情運方面，滿月發生在戀愛、娛樂宮位，尚在曖昧階段的戀情，被第三者橫刀奪愛，關係戛然而止。某些摩羯座喜歡的明星發生不名譽的事件，讓你瞬間失望，脫粉退追。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星相位良好，陷入前衛的戀情中，週遭的人不看好，你卻愛得更堅定。感情穩定的水瓶座，會有想生兒育女的想法，目前正在備孕中。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個親人情緒不佳，使得家庭氣氛變得很差。某些水瓶座，月底租約到期，必須短時間內找到新的地方搬家，生活才能穩定下來。

工作運方面，水星在志業宮位持續逆行，許多事務不斷來回修正，或是卡在某個關卡，進行不順。某些水瓶座重要的電子器材故障，無法正常作業，必須送修，但這段期間工作越堆越多。

遠行運方面，金星退行至遠行宮位，會特別想到海外的大型溫泉飯店住宿，卻遇到某些設施在維修，或服務態度不佳的人員，花錢受氣。某些水瓶座則要當心在人生地不熟的地方迷路，動彈不得。

雙魚座：

整體運勢

面試運、考試運方面，滿月發生在面試、考試宮位，面試新工作，本週會收到錄取通知，塵埃落定。參加國家考試或各種證照的雙魚座，本週終於能收到成績單，獲得滿意的結果。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星在財務宮位逆行，手上沒有現金，不斷地刷信用卡生活，許多債務延後繳納，但債務越滾越大。有投資習慣雙魚座，賺到了一筆資金，但卻看得到、吃不到，暫時不能把資金提出來使用。

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，出國旅行，常遇到班機延誤，或是交通有突發事故的問題，造成你滯留在海外，找不到住宿的地方。某些雙魚座因為在當地語言不通，常引發雙方誤會，而有不太愉快的經驗。

健康運方面，火星與木星齊聚健康宮位，工作有過勞的現象，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。並要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較大，需特別注意人身安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。