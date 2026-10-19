快訊

敖幼祥「烏龍院」部分商標遭廢止 智慧局否認派員蒐證：第三方申請

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年最後2個月還有頂級轉機！3星座職場貢獻被看見 打開新局面

聯合新聞網／ 綜合報導
牡羊座、處女座與水瓶座，年底可望迎來職場發展的新契機。圖／AI生成
牡羊座、處女座與水瓶座，年底可望迎來職場發展的新契機。圖／AI生成

距離年底只剩下2個月，過去累積的努力，也有機會逐漸展現成果。有些人忙著收尾手上的工作，有些人則等待許久，終於有機會讓自己的能力被看見。搜狐網分享牡羊座處女座水瓶座，年底可望迎來職場發展的新契機，無論是爭取升遷、談加薪，或是嘗試新的工作方向，都有機會為自己打開不同的局面。

牡羊座│擺脫停滯困境 主動爭取升遷機會

牡羊座做事積極、行動力強，遇到任務總是願意主動承擔，但過去一段時間，可能因為計畫遲遲無法推進，或努力沒有得到相應回報，而感到焦躁，甚至開始懷疑自己的能力。

不過，這段時間的磨練，也讓牡羊座更懂得安排工作優先順序，面對突發狀況時更加沉著。年底不妨重新檢視手上的專案，找出停滯的原因，並主動提出解決方案，讓主管看見自己的執行力與判斷能力。

此外，若想爭取升遷或加薪，也別再認為只要把事情做好，別人自然就會知道。適時整理自己完成的專案、解決的問題與實際成果，清楚表達未來的職涯目標，才能讓努力更容易被看見。

處女座│細節實力終被看見 別再追求事事完美

處女座做事細心、重視品質，許多看似順利完成的工作，背後其實都有他們反覆檢查、提前排除問題的功勞。只是這些付出往往藏在細節裡，不一定能立即獲得肯定，久而久之，也容易讓處女座覺得自己的努力被當成理所當然。

年底正是重新整理成果、展現專業的好時機。過去協助團隊改善的流程、避免的錯誤，以及額外承擔的工作，都可以適度整理出來，讓別人了解自己的貢獻。

另一方面，處女座也要學會放下過度追求完美的習慣。有些工作只要達到標準，就可以先完成交付，再逐步調整，不必為了細節一再延誤進度。當細心與效率兼具，處女座更有機會獲得信任，也能為爭取新職位或薪資調整增加底氣。

水瓶座│創意找到出口 新想法有望成為職場亮點

水瓶座擅長獨立思考，經常能從不同角度發現問題，提出與眾不同的解決方式。然而，創新想法不一定容易被理解，過去可能曾遇到提案不被接受，或因為擔心打亂既有流程，而讓自己的構想無法實現。

年底不妨重新整理過去的想法，挑選真正可行的方向，先從小規模的嘗試開始。例如簡化繁瑣流程、整理工作資料，或提出能改善效率的具體方案。比起單純說明想法，實際成果更容易讓同事與主管看見其價值。

在爭取發展機會時，水瓶座也要記得主動表達自己的專長與目標，不必總是默默完成工作，卻不談自己的需求。若能兼顧創意與團隊合作，讓新點子真正落地，就有機會為職涯帶來新的可能。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 職場 轉機 牡羊座 水瓶座 處女座

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

事業運回春！12星座誰最有望迎來大翻身？摩羯耕耘有成果 水瓶迎新突破

4星座近期魅力大爆發！走到哪都超吸睛 「這星座」自帶聚光燈

不怕變老！12星座「越大越享受人生」排行 金牛看著存款笑、摩羯更加穩重

天生富貴命的3星座女！一生衣食無憂、好運連連 旺夫益子福氣旺

相關新聞

今年最後2個月還有頂級轉機！3星座職場貢獻被看見 打開新局面

距離年底只剩下2個月，過去累積的努力，也有機會逐漸展現成果。有些人忙著收尾手上的工作，有些人則等待許久，終於有機會讓自己的能力被看見。搜狐網分享，牡羊座、處女座與水瓶座，年底可望迎來職場發展的新契機，無論是爭取升遷、談加薪，或是嘗試新的工作方向，都有機會為自己打開不同的局面。

1019-1025唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作受阻不順 獅子感情桃花運佳

本週太陽衝刺，天氣變化大多注意健康，事情易有變數，應避免衝動做決定。太陽進天蠍，眾人重新審視金融與收益狀況，合作關係多面臨考驗，人性黑暗面較容易浮現、受討論。水星逆行，3C產品狀況多，溝通上略感不順，過往不愉快的回憶湧現，深藏的秘密有機會被揭露，八卦話題升溫。金星逆行，評估合作關係中的利與弊，並藉此考量關係的持續與否。火木趨近，獅子星座者火力逐步爆發，有星在獅子座的相關問題亦逐漸明朗，準備迎接奮戰的開始。

1019-1025「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「財運高點」：過去努力兌現

十月下旬的涼風一吹，皮夾裡的鈔票好像也跟著縮水了對吧？別急著對著空蕩蕩的帳單嘆氣。這禮拜大環境的資金流向變得非常有趣，有些人的專業技能剛好切中了市場最急迫的需求。不管你是靠手藝吃飯、靠勞力打拼，還是用腦袋規劃，這幾天賺錢的步伐會踏得格外扎實。想知道自己是不是這波秋末轉場中，默默把荷包塞得滿滿的低調贏家嗎？往下滑開箱這份最新榜單就知道了！

周五霜降卻火土旺…命理師示警5生肖 工作、財務拉警報

10月23日（五）是節氣「霜降」，命理師柯柏成說，今年霜降整體火土之氣偏燥，易讓人心浮氣躁，也失去耐性，不宜再以大紅開運，尤其屬鼠、馬、龍、牛及羊5生肖在工作、財務、合約、家庭、重大決定等易出狀況，務必要特別留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。