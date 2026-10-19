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3生肖逆風翻身！2027起走3年大運 阻礙鬆動、財富貴人都來了

聯合新聞網／ 綜合報導
屬蛇、屬龍、屬牛的人迎大運，未來3年各有不同的發展契機。圖／AI生成
屬蛇、屬龍、屬牛的人迎大運，未來3年各有不同的發展契機。圖／AI生成

人生難免有順境與低潮，有些人明明認真付出，卻遲遲等不到回報，只能一邊承受壓力，一邊默默累積實力。「搜狐網」分享，從生肖運勢的角度來看，2027年至2029年，屬蛇、屬龍、屬牛的人有望迎來不同的轉變，過去遇到的阻礙逐漸鬆動，工作機會、人脈資源與財務發展也有機會逐步改善，為人生開啟新的局面。

生肖蛇│先穩住腳步 再迎來事業高峰

屬蛇的人天生冷靜睿智、心思細膩，擁有敏銳的觀察力與長遠眼光。只是他們習慣低調做事，不愛替自己邀功，即使能力出眾，也可能遇到功勞被忽略、計畫受阻，或付出與回報不成正比的情況。

不過，屬蛇人擅長在逆境中成長，即使身處低潮，也不會停止學習與累積經驗。2027年將是重新整理方向、打穩基礎的一年，工作上的阻礙有望逐步化解，過去擱置的計畫也可能重新啟動，正財以穩定累積為主。

到了2028年，合作與人脈機會有望增加，上班族可留意升遷、調職或加薪的可能，創業者也能積極拓展客源。2029年則是收穫成果的關鍵階段，過去的努力有機會轉化為更好的職涯發展與收入，逐步實現原先的目標。

生肖龍│貴人引路 突破困局

屬龍的人格局大、膽識足，重視情義，也不甘於平庸。只是前幾年可能受到環境限制，明明有能力、有抱負，卻始終找不到適合的舞台；有時真心待人，反而容易在人際關係中吃虧，讓自己陷入進退兩難的處境。

2027年，屬龍人的發展重點在於重新打開人脈與機會，過去熟悉的資源、新的合作邀約，都可能帶來不同方向。這一年也要學會收斂鋒芒、多聽取他人意見，別凡事都自己扛。

2028年可望進入加速發展的階段，職場上有機會獲得主管重用，生意經營者也能積極爭取合作、拓展市場。到了2029年，前幾年的布局有望逐漸開花結果，工作地位、收入與生活品質都有機會提升，迎來新的發展階段。

生肖牛│苦盡甘來 靠實力累積富貴

屬牛的人踏實、可靠又有責任感，總是願意埋頭苦幹，別人不想做的事，他們往往也會默默接下來。但正因為太能忍、太習慣付出，有時即使承擔了大量工作，仍可能面臨功勞被忽略、回報不如預期的情況，生活壓力也常常只能自己消化。

對屬牛人而言，2027年是逐步走出陰霾、重新累積實力的過渡期。除了精進技能，也要學會表達想法、爭取應有的權益，不再一味忍讓。財務方面則適合穩健規劃，避免急著追求高報酬。

2028年，過去的踏實表現有望獲得更多肯定，無論是職場提拔、薪資調整，還是生意回溫、客源增加，都可能成為新的契機。到了2029年，長期耕耘的成果有望逐步顯現，工作表現更受認可，財務累積也更有基礎，生活逐漸朝安穩富足的方向前進。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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