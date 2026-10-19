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1019-1025唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作受阻不順 獅子感情桃花運佳
【唐綺陽星座運勢週報10/19-10/25】
重要星象：太陽衝刺、太陽進天蠍、水星逆行、金星逆行、火木趨近。
本週太陽衝刺，天氣變化大多注意健康，事情易有變數，應避免衝動做決定。太陽進天蠍，眾人重新審視金融與收益狀況，合作關係多面臨考驗，人性黑暗面較容易浮現、受討論。水星逆行，3C產品狀況多，溝通上略感不順，過往不愉快的回憶湧現，深藏的秘密有機會被揭露，八卦話題升溫。金星逆行，評估合作關係中的利與弊，並藉此考量關係的持續與否。火木趨近，獅子星座者火力逐步爆發，有星在獅子座的相關問題亦逐漸明朗，準備迎接奮戰的開始。
十二星座個別影響：
巨蟹：忙於協助善後受拖累，感情略感付出不值得
天秤：職場難免交鋒爭執多，感情深層問題須面對
天蠍：工作受阻不順別氣餒，感情坦然認錯有幫助
魔羯：安穩中亦要追求突破，感情能享受和樂日常
牡羊：工作上把握翻身機會，感情上有機會續前緣
雙子：人際交流更進步多元，感情適合從朋友開始
射手：守好本業勿急於破圈，感情能磨合穩步升溫
水瓶：工作過於穩定需變化，感情上避免太過冷淡
金牛：職場長官期望壓力大，感情太理性破壞浪漫
獅子：工作資源充足受照顧，感情桃花運佳勿自滿
處女：工作心想事成機會多，過往感情再次有交集
雙魚：工作進入尾聲等收穫，感情陪伴相處更重要
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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