1019-1025「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「財運高點」：過去努力兌現

十月下旬的涼風一吹，皮夾裡的鈔票好像也跟著縮水了對吧？別急著對著空蕩蕩的帳單嘆氣。這禮拜大環境的資金流向變得非常有趣，有些人的專業技能剛好切中了市場最急迫的需求。不管你是靠手藝吃飯、靠勞力打拼，還是用腦袋規劃，這幾天賺錢的步伐會踏得格外扎實。想知道自己是不是這波秋末轉場中，默默把荷包塞得滿滿的低調贏家嗎？往下滑開箱這份最新榜單就知道了！

TOP 5：血型B型 + 生肖屬兔

本週B型屬兔的朋友，這禮拜只要把心思放在你最拿手的細節上，客戶掏錢的速度絕對會比你想像中乾脆。每天拿著各式羽毛替人放鬆的「採耳舒壓師」，這幾天你輕柔俐落的手法，讓預約名額瞬間爆滿，熟客不僅主動加價，還熱情幫你介紹一整棟辦公室的同事；待在錄音室裡敲敲打打的「電影擬音師」，近期你用日常小物模擬出的逼真風聲與腳步聲，細膩到讓導演驚豔，二話不說直接把後續三部片的音效合約簽給你；而在假日陪伴孩子們腦力激盪的「兒童桌遊引導員」，你充滿魔性的帶動規則讓現場氣氛嗨翻，家長搶著預繳寒假全期學費，把你的帳戶瞬間灌飽。這組的朋友，財富就藏在你的匠人精神裡，維持專注就能順利變現。建議出門前給自己隨身帶一小包烘焙堅果，咬下清脆的口感象徵一口咬住扎實利潤，把好運穩穩接住！

TOP 4：血型AB型 + 生肖屬雞

本週AB型屬雞的朋友，這幾天只要肯投入時間，每一分付出都能換來讓人嘴角失守的實質回報。在高溫下專注拉絲塑形的「糖雕藝術家」，你精緻到宛如玻璃雕刻的立體作品，在頂級私人婚宴上大受好評，主婚人看得心花怒放，大手一揮直接塞了厚實的吉利紅包當作謝禮；指導學員發聲共鳴的「商業演說教練」，近期你為經理人量身打造的壓場特訓班，口碑徹底炸裂，高階主管為了重要簡報，砸重金包下你所有的私人時段；而調配黃金比例的「寵物機能鮮食研發師」，你新推出的熟齡配方在社群上引發瘋搶，超高的分紅抽成讓戶頭數字漂亮跳躍。這組的朋友，你的核心專業就是市場最搶手的硬通貨，大膽爭取合理的價值吧。建議在辦公桌或收銀台旁放一枚擦拭乾淨的金色紀念幣，每天開工前看一眼，提醒自己每筆付出都有黃金身價！

TOP 3：血型B型 + 生肖屬蛇

本週B型屬蛇的朋友，這幾天只要發揮靈活的應變力，身邊許多原本看似卡關的事務，都會突然變成賺錢的跳板。拿著專業儀器細心修整的「刺青改圖師」，你巧妙運用光影層次，把客人後悔的舊圖轉化成驚豔全場的大作，對方感動到在各大論壇發文狂推，外縣市的客戶全捧著訂金前來排隊；帶領跑者穿梭崎嶇山徑的「越野跑配速員」，你沉穩的節奏控制與沿途打氣，成功協助多位企業老闆無傷完賽，對方為了表達謝意，私下匯入的激勵獎金絕對讓你心情大好；優雅注水掌控火候的「茶道美學老師」，近期舉辦的沉浸式茶席，吸引了大批渴望慢活的白領，名額秒殺之餘，高單價的手作茶具也被搶購一空。這組的朋友，主動出擊就能看見金錢效益，多動腦筋便能收穫豐碩。建議出門前喝一杯溫熱的黑豆茶，沉穩的豆香能幫你聚精會神，談下漂亮的合作分紅！

TOP 2：血型O型 + 生肖屬鼠

本週O型屬鼠的朋友，近期你的市場行情正處於漂亮的上升曲線，只要開口談合作，往往都能敲定理想條件。穿梭在頂級餐敘的「私人宴會侍酒師」，你精準的餐酒搭配，讓挑剔的美食家頻頻稱讚，主辦豪門在活動結束後豪爽多給了一筆豐厚打賞，更直接預定你年底所有的私廚宴席；在攀岩場半空中精心設計動作的「抱石館定線員」，你設計出兼具趣味與難度的全新岩牆路線，在岩友圈大受推崇，不僅吸引大批跨縣市玩家朝聖購票，場館老闆更是當場發放超有誠意的額外分紅；在五星級飯店大廳穿梭的「大型花藝總監」，你充滿季節氛圍的迎賓裝置讓外賓讚嘆連連。管理高層為了肯定你的美感，特別核發一筆極具誠意的專案獎金。這組的朋友，把握這波好氣場，把自身身價自信地展現出來。建議上班前對著鏡子整理好衣領並保持微笑，端正自信的儀態能幫你吸引更多願意買單的高端客戶！

TOP 1：血型A型 + 生肖屬龍

本週A型屬龍的朋友，這週的財運高點不偏不倚落在了你們身上，過去累積的耕耘，在這一刻都會兌現為真金白銀。在控台前精準掌握全場視覺節奏的「演唱會舞台燈光師」，你為壓軸高潮設計的雷射爆點效果，直接嗨翻萬人現場，主辦單位滿意到光速結清全額款項，巡迴經紀公司更捧著長期合約指名合作；經營頂級野奢露營的「營地主理人」，近期你主打的星空炭烤饗宴一釋出就掀起包場瘋搶，額外加購的深度手作體驗，更是把當月營收推上新高峰；而在文創市集展現傳統技藝的「精緻捏麵人工藝師」，你結合現代簡約美學創作的造型麵土，意外掀起收藏潮，攤位前人潮絡繹不絕，現金把錢盒塞得滿滿當當。這組的朋友，踏實耕耘的甜美果實已經成熟，安心去收割屬於你的報酬吧。建議隨身攜帶一條乾淨平整的深綠色手帕，沉靜優雅的氣息能幫你穩固進帳節奏，把每分收穫穩穩留在袋中！

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