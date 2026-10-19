周五霜降卻火土旺…命理師示警5生肖 工作、財務拉警報

10月23日（五）是節氣「霜降」，命理師柯柏成說，今年霜降整體火土之氣偏燥，易讓人心浮氣躁，也失去耐性，不宜再以大紅開運，尤其屬鼠、馬、龍、牛及羊5生肖在工作、財務、合約、家庭、重大決定等易出狀況，務必要特別留意。

柯柏成指出，「霜降」是秋天最後一個節氣，霜降對台灣人而言，重點不在於「看見霜」，而是感受到日夜溫差逐漸拉大，秋燥加重，冬天已經站在門口；今年的霜降落在農曆九月十四，也就是國曆10月23日下午5時37分39秒交節氣。

今年霜降交節時是丙午年、戊戌月、庚午日、癸酉時，年支與日支都是午火，戌月又是燥土，整體火土之氣偏燥，因此不建議從頭到腳穿大紅色。紅色本屬火，火氣已經很強，再一味補火，易讓人心浮氣躁、說話太快，做決定也失去耐性。

他進一步表示，正因為整體火土之氣偏燥，穿搭上不宜再以大紅開運，顏色上，民眾能夠用深藍色、黑色、銀灰色，並使用少量金色配件；倘若八字喜神為紅色的人，可以留一個小配件就好，不需要整身都是紅。

而在霜降節氣，屬鼠者留意原定行程易生變，交通與時間安排要多留緩衝，因情緒比較急，別在氣頭上做重要決定；屬馬者，易把每件事都當急事，要注意一步步來，切勿同時答應太多超出能力以外的責任，釐清工作界線，別影響日常生活。

此外，屬龍者在工作、合約、房屋或家庭等重要文件應看清楚再簽，甚至找律師核對，勿因他人催促就草率答應，恐造成不必要的損失；屬牛、羊者易卡在人情、責任或金錢分配，別與人有借貸關係，必要時找合法機構，以免損財又傷人情。

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