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命理師曝重陽節3招開運、1禁忌 這句祝福別亂說

聯合新聞網／ 綜合報導
重陽節有登高望遠的傳統，命理師建議選擇安全路線即可，不必勉強攻頂。照片為示意圖。圖／Ingimage
重陽節有登高望遠的傳統，命理師建議選擇安全路線即可，不必勉強攻頂。照片為示意圖。圖／Ingimage

今（18）日是重陽節，除了登高、敬老之外，命理師柯柏成分享3種開運方式，包括登高望遠、吃米糕或發糕，以及關心家中長輩。他提醒民眾，依民俗說法，重陽節不宜直接祝福「節日快樂」，改說「平安」、「萬事如意」更為合適。

柯柏成日前在臉書粉專發文指出，農曆九月初九因月、日皆為陽數「九」，因此稱為重陽節，而「九」與「久」同音，也象徵平安長久。傳統習俗包括登高、佩戴茱萸及賞菊，其中登高有避災祈福的寓意，茱萸則被古人視為避穢消災之物，菊花也象徵長壽。

至於今年該如何開運？柯柏成建議，首先可選擇安全、好走的地方健行登高，或到高樓眺望遠方，不必勉強攻頂；其次可與家人分享米糕、發糕，取「糕」與「高」的諧音討個好彩頭。第三則是陪伴長輩吃飯、打電話關心近況，透過實際行動表達心意。

此外，柯柏成提醒，依民俗觀點，重陽節有「九九極陽容易反陰」的說法，因此不建議使用「重陽節快樂」作為祝賀語，可改以「平安」、「萬事如意」等吉祥話傳達祝福。不過，這屬於傳統民俗觀念，並非普遍適用的禁忌

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

重陽節 開運 禁忌 命理師 節日

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