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今日重陽節撞媽祖飛昇日！4生肖偏財運爆炸...快買彩券
國曆10月18日正逢農曆九月初九是「重陽節」，，同時也是「媽祖飛昇成道日」。命理師小孟老師分享，重陽後四大生肖財氣縱橫，正好最近威力彩上看兩億，不妨去投注站試試手氣。
重陽後偏財運旺盛
Top4牛
屬牛財水充沛，財富能量旺到爆表。小孟老師建議，下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，亦或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。
Top3屬猴子
屬猴子在偏財運方面能一飛沖天。小孟老師建議，下注前可以吃荷包蛋或者吃個白色水煮蛋，因為金星是蛋白色，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。
Top2屬羊
屬羊財運備受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。小孟老師建議多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。
Top1屬豬
屬豬財寶庫很旺盛，小孟老師建議在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。
開運財神方位落在西南方，建議可以尋找住家或辦公室西南的投注站下注，小試手氣。
」
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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