善良要有底線！秋天適合斷捨離 5生肖「放過自己」時候到了

10月中旬運勢改變，塔羅牌老師艾菲爾指出，5生肖適合斷捨離一些「消耗你的關係」，重新整理人際界線，像是生肖牛因為做事負責，又很重視承諾，別再替他人收拾爛攤子，生肖虎則需要放下無效的競爭。

1、生肖牛

生肖牛的人做事很負責任，又信守承諾，答應他人的事情會想辦法完成，但進入10月中旬，你需要重新檢視這份責任感，究竟是出於真心，還是因為害怕讓別人失望。因此斷捨離的關鍵是「停止過度承擔，讓責任回到真正該負責的人身上」。

2、生肖虎

屬虎的人有主見、好勝心強，也很在意自己的努力是否被看見。但到了10月中旬，應該思考「有些人是真的想了解你，有些人則是想爭輸贏」，因此斷捨離的關鍵是「把精力留給值得的目標，不再為了贏得認同而消耗自己」。

3、生肖蛇

生肖蛇的人觀察力很強，對細微很敏感，常常把對方的話反覆琢磨，艾菲爾老師建議「不是每個疑問都需要追根究柢，不是每段關係都值得你耗盡心力」，建議生肖蛇停止把注意力放在別人的反應上。斷捨離的關鍵是「不再重複猜測別人的心，先照顧自己的情緒」。

4、生肖猴

屬猴的人很擅長交際，適應力又很強，能在不同群體中如魚得水，但有些關係看似表面熱絡，其實充滿比較與情緒索取，建議重新整理社交圈，不必為了人緣好，每次都勉強自己參與不感興趣的活動。斷捨離的關鍵在於「減少無效社交，把熱情留給真正聊得來的人」。

5、生肖豬

屬豬的人心地善良，待人真誠，遇到衝突常常委屈自己，也不願關係鬧僵，建議10月中旬重新檢視讓自己失望的互動，把界線說清楚，不必自己承受一再發生的傷害，斷捨離的關鍵是「善良不等於沒有底線，別再用委屈換取表面的和平」。

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