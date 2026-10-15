分手仍放不下！5星座易和前任糾纏 巨蟹太念舊、這星座愛到難抽身

分手後，明明知道兩人已經不適合，卻還是忍不住關心前任，甚至反覆聯絡、難以放下過去？根據《搜狐網》運勢專欄指出，12星座中有5個星座特別容易與前任糾纏不清，包括巨蟹座、天蠍座、雙魚座、處女座及摩羯座，其中巨蟹座尤其念舊，分手後仍可能對前任抱有依賴。

巨蟹座

巨蟹座重感情又念舊，一旦投入一段關係，就很難輕易放下。即使已經分手，仍會不時想起過去的美好回憶，甚至忍不住主動聯絡前任，試圖找回熟悉的相處模式。

對巨蟹座來說，最難割捨的往往不是對方，而是曾經擁有的安全感。若始終無法接受關係結束，就容易在復合與放手之間反覆掙扎。

天蠍座

天蠍座愛得深刻，對感情也有強烈的執著。分手後，如果心中仍有遺憾或未解開的心結，就可能反覆找前任溝通，希望得到一個滿意的答案。

尤其當過去的矛盾沒有真正解決時，天蠍座容易陷入情緒拉扯，即使知道繼續聯絡只會讓自己更難受，仍不願輕易放手。

雙魚座

雙魚座浪漫又敏感，容易將過去的戀情美化。即使分手已久，仍可能記得對方的好，甚至認為前任才是最懂自己的人。

這種對愛情的理想化，也讓雙魚座容易在寂寞時重新聯絡前任，尋求情感上的安慰。若無法認清現實與回憶的差距，就可能遲遲走不出上一段感情。

處女座

處女座看似理性，面對感情卻也有放不下的一面。尤其當一段關係結束得不夠圓滿時，容易反覆思考問題出在哪裡，甚至想透過重新溝通，把當初的遺憾彌補回來。

然而，過度執著於釐清過去的是非，反而可能讓處女座與前任持續糾纏，難以真正展開新生活。

摩羯座

摩羯座重視長期關係，一旦認定對方，就會將彼此納入未來規劃。因此，當一段經營多年的感情結束時，往往很難立刻適應沒有對方的生活。

即使已經分手，摩羯座仍可能因為習慣而持續關心前任，甚至試圖維持原本的互動。對他們來說，真正困難的不是接受分手，而是放下多年建立的依賴與生活習慣。

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