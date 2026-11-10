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自以為情趣！三星座喜歡欺負「另一半」？獅子霸總心態、他嘴上不饒人
有些人在談戀愛的時候，就是喜歡捉弄另一半，他們認為是一種情趣，讓我們一起來看看「哪些星座」很喜歡「捉弄另一半」吧！？
第三名：獅子座
獅子座很想展現自己的權威，因為想被服從，有時候就會故意反激伴侶，用自己的氣勢讓伴侶乖乖聽話，其實有時候這樣的捉弄，反而有反效果。
第二名：天秤座
天秤座很喜歡與人辯論，除了有著自己的想法，他們更希望伴侶也有自己的一些想法能跟他們抬槓，對他們來說這是展現自己風姿的時刻。
第一名：雙子座
雙子座在戀愛中是非常活耀的，只要跟他們在一起，生活當中就會充滿許多歡樂，他們總是愛逗、捉弄另一伴，就是想讓彼此的感情升溫。
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