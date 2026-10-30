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「小太陽」三星座永遠正能量…水瓶逆境自得其樂、第一名打不倒
生活中有時候難免會遇到一些不如預期的事情，有些人會心灰意冷的面對，有些則會積極樂觀面對，讓我們一起來看看「哪些星座」是「樂觀能量者」吧！？
第三名：水瓶座
水瓶座的人活的很瀟灑，他們不受任何人牽制，萬一真的深陷低潮中，他們也不會太在意，反而能在其中找到屬於他們自己的快樂。
第二名：射手座
射手座天生積極與陽光，雖然難免會因為一些事情受傷，但他們卻有極快的復原技能，等到一切都好了之後，再重新繼續過好自己的人生。
第一名：牡羊座
牡羊座的性格本身就有滿滿的正能量，不管現在身在多慘烈的環境中，他們也都會樂觀面對，因為他們相信自己一定能做的到。
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