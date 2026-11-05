聽新聞
0:00 / 0:00
分分合合演哪齣？三星座老愛吃回頭草…他分手果斷和好也快
有時候一段感情過去就是過去了，但有時候總是忘不了那些美好，甚至想復合，讓我們一起來看看「哪些星座」最有機會「吃回頭草」吧！？
第三名：獅子座
獅子座雖然很有自信，對不適合的感情也很坦蕩，不拖泥帶水，但也因為如此，很容易過一段時間又想起舊情人的美好，因此被挽回的機率也是很高的。
第二名：水瓶座
水瓶座分手時雖然很果斷，完全不給彼此任何退路，但其實他們內心是非常傷心與不捨，他們總是在懷念舊情人，被挽回的機率也很高。
第一名：天秤座
當天秤座分手之後，如果還覺得對方很好，且又是和平分手，通常很難放下過去的感情，因此被挽回的機率是非常高的。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。