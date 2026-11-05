分分合合演哪齣？三星座老愛吃回頭草…他分手果斷和好也快

有時候一段感情過去就是過去了，但有時候總是忘不了那些美好，甚至想復合，讓我們一起來看看「哪些星座」最有機會「吃回頭草」吧！？

第三名：獅子座

獅子座雖然很有自信，對不適合的感情也很坦蕩，不拖泥帶水，但也因為如此，很容易過一段時間又想起舊情人的美好，因此被挽回的機率也是很高的。

第二名：水瓶座

水瓶座分手時雖然很果斷，完全不給彼此任何退路，但其實他們內心是非常傷心與不捨，他們總是在懷念舊情人，被挽回的機率也很高。

第一名：天秤座

當天秤座分手之後，如果還覺得對方很好，且又是和平分手，通常很難放下過去的感情，因此被挽回的機率是非常高的。

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