困難挫折在所難免！抽塔羅測：你最近需要避開哪種麻煩事？
人生不可能一帆風順，即使是日常生活，小困難小挫折什麼的也是在所難免。科技紫微網現在用塔羅來為你占卜一下，你最近可能會遇到的小挫折是什麼？
占卜規則：
1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。
2、在心中默念：「我目前要避開什麼麻煩？」
3、憑直覺選擇下面一張牌。
圖片來源：科技紫微網
占卜結果：
選牌1：愚人
圖片來源：科技紫微網
你會在夢想方面的事務上遇到一些小挫折。追根究底，最有可能的情況就是你慾望太大，被誘惑迷了雙眼。要學會堅持初心，砥礪前行，才能夠撥開雲霧見青天。
選牌2：女祭司
圖片來源：科技紫微網
最近，感情方面的事或許會讓你傷透腦筋。你會對於某一位異性的態度搖擺不定，連自己都不知道那是不是喜歡，因此也導致你工作心神不寧，麻煩頻出，需要用自制力來克服。
選牌3：戀人（逆位）
圖片來源：科技紫微網
對熱戀中的你來說，最近情感方面確實容易遇到一些小挫折。你和另一半之間的溝通可能不夠順暢，甚至開始互相猜疑。只有心平氣和去溝通，才能化解這樣的局面。
選牌4：倒吊者
圖片來源：科技紫微網
最近你可能會面臨一個有點棘手的大難題，那就是魚和熊掌不可兼得，你只能捨棄一個、選擇一個。在過程中免不了會經歷心碎的感覺，但是請你相信，暫時的犧牲是為了今後更大的幸福。
選牌5：節制
圖片來源：科技紫微網
你近日在人際關係方面會遇到一些小挫折。和他人之間的相處有些不和，甚至可能感覺處處被人刻意挑剔中傷。此時唯一的方法就是以正念面對，持續下去，你就會被大家認可。
選牌6：太陽（逆位）
圖片來源：科技紫微網
最近在健康方面可能會有些不適，例如季節變換時的感冒等。由於身體的感受不佳，事業或學業上也會因此而受到影響。多學習和關注養生之道，將有助於提升你的整體調適力。
【延伸閱讀】
【科技紫微網 】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。