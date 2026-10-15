超頭痛！讓12星座覺得最「要命」的事情曝光 踩中直接崩潰

有些事情要花錢，有些事情要花腦筋，還有的事情真是「要命」！說到這，想必12星座們又開始按捺不住急於表達了，下面就請跟著科技紫微網一起來看看他們的心聲。

牡羊座



不快樂最要命，被一些事情剝奪了快樂的資格，是牡羊座無法容忍的事情。比如本來好好的心情被一些突如其來的事情給影響，干擾得連笑容都十分勉強。

金牛座



要花錢最要命，金牛座一直都愛錢如命。要從他們的荷包裡拿錢簡直是史上最困難的事情沒有之一，不管你是要錢還是借錢，磨破嘴皮子也未必能夠如願。

雙子座



在感情裡吃閉門羹，簡直要了玻璃心雙子座的命。這也是為何雙子座暗戀比較多，表白比較少的原因，寧可孤獨地喜歡一個人，也不要被直白的拒絕掉。

巨蟹座



巨蟹座覺得要命的事情，恐怕就是遇到一些比較大的挑戰。是個習慣了平平淡淡的星座，突然有些大的改變會難以接受，需要時間精力去消化掉。

獅子座



丟面子，對獅子座來說一直都很要命。虛榮心強，自尊心頂在頭上，生怕在大庭廣眾面前失了身份的他們，真的是寧願去死也不想要出現這種情況。

處女座



處女座覺得要命的事情，是計劃被打破。可以說是一類非常有規劃性的星座，一旦原本的一些安排被打亂，他們的腦海只會如同漿糊一般亂。

天秤座



天秤座覺得要命的，是想要表達心聲卻又出於某些顧慮無法說出來。那種感覺就好比一口氣一直憋在胸口，讓人連喘氣都不自在，感到相當鬱悶。

天蠍座



讓天蠍座覺得要命的事情，是突發情況下沒有任何的思路。這種求助無門到類似於「走投無路」的情況，讓一向冷靜的天蠍座也感覺招架不住。

射手座



對射手座來說要命的事情，莫過於自由被限制。像是選擇的自由、交友的自由…諸如此類。所以射手座一般都不想要太快投入一段感情，就怕被限制太多。

摩羯座



摩羯座會覺得要命的事，一般都和家庭有關。和家人鬧彆扭，是他們最難受的體驗，那種孤獨委屈又絕望的感覺，難道不夠要命嗎？

水瓶座



對水瓶座而言要命的事情，是靈感被無視。明明很好的一個創意，卻無法被人理解，而最後卻變成了空氣，甚至被排擠成異類，他們對這樣的情況將感到強烈的無奈與憤怒。

雙魚座



雙魚座會感覺到要命的事情，是大庭廣眾之下的發言。不是缺乏口才，而是不習慣高調做事。尤其是被聚光燈關注的時候，他們感覺自己都快成馬戲團裡的猴子。

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