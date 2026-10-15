快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

超頭痛！讓12星座覺得最「要命」的事情曝光 踩中直接崩潰

科技紫微網／ 科技紫微網
12星座的雷點都不同。 示意圖／AI生成
12星座的雷點都不同。 示意圖／AI生成

有些事情要花錢，有些事情要花腦筋，還有的事情真是「要命」！說到這，想必12星座們又開始按捺不住急於表達了，下面就請跟著科技紫微網一起來看看他們的心聲。

牡羊座

不快樂最要命，被一些事情剝奪了快樂的資格，是牡羊座無法容忍的事情。比如本來好好的心情被一些突如其來的事情給影響，干擾得連笑容都十分勉強。

金牛座

要花錢最要命，金牛座一直都愛錢如命。要從他們的荷包裡拿錢簡直是史上最困難的事情沒有之一，不管你是要錢還是借錢，磨破嘴皮子也未必能夠如願。

雙子座

在感情裡吃閉門羹，簡直要了玻璃心雙子座的命。這也是為何雙子座暗戀比較多，表白比較少的原因，寧可孤獨地喜歡一個人，也不要被直白的拒絕掉。

巨蟹座

巨蟹座覺得要命的事情，恐怕就是遇到一些比較大的挑戰。是個習慣了平平淡淡的星座，突然有些大的改變會難以接受，需要時間精力去消化掉。

獅子座

丟面子，對獅子座來說一直都很要命。虛榮心強，自尊心頂在頭上，生怕在大庭廣眾面前失了身份的他們，真的是寧願去死也不想要出現這種情況。

處女座

處女座覺得要命的事情，是計劃被打破。可以說是一類非常有規劃性的星座，一旦原本的一些安排被打亂，他們的腦海只會如同漿糊一般亂。

天秤座

天秤座覺得要命的，是想要表達心聲卻又出於某些顧慮無法說出來。那種感覺就好比一口氣一直憋在胸口，讓人連喘氣都不自在，感到相當鬱悶。

天蠍座

讓天蠍座覺得要命的事情，是突發情況下沒有任何的思路。這種求助無門到類似於「走投無路」的情況，讓一向冷靜的天蠍座也感覺招架不住。

射手座

對射手座來說要命的事情，莫過於自由被限制。像是選擇的自由、交友的自由…諸如此類。所以射手座一般都不想要太快投入一段感情，就怕被限制太多。

摩羯座

摩羯座會覺得要命的事，一般都和家庭有關。和家人鬧彆扭，是他們最難受的體驗，那種孤獨委屈又絕望的感覺，難道不夠要命嗎？

水瓶座

對水瓶座而言要命的事情，是靈感被無視。明明很好的一個創意，卻無法被人理解，而最後卻變成了空氣，甚至被排擠成異類，他們對這樣的情況將感到強烈的無奈與憤怒。

雙魚座

雙魚座會感覺到要命的事情，是大庭廣眾之下的發言。不是缺乏口才，而是不習慣高調做事。尤其是被聚光燈關注的時候，他們感覺自己都快成馬戲團裡的猴子。

【延伸閱讀】

你有投資命嗎？一生財富秘辛全解讀

【嚴選批算】2027年你該衝還是守？

科技紫微網

星座 頭痛 金牛座

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

12星座忘掉痛苦的方法？從「暴打沙包」到遠走高飛 第1名靠這招療癒

12星座誰討厭的人最多？處女愛挑毛病 天蠍黑名單逐年增加

一到秋天就容易感傷？12星座「感性指數」曝光 巨蟹看夕陽都能哭

紙上談兵3星座！計畫一堆卻不做…雙子3分鐘熱度、他怕麻煩又怕錯

相關新聞

4星座近期魅力大爆發！走到哪都超吸睛 「這星座」自帶聚光燈

塔羅老師艾菲爾指4星座近期魅力大爆發，天蠍神秘、獅子自信、天秤親和、雙子幽默，職場與感情互動有望升溫。

不怕變老！12星座「越大越享受人生」排行 金牛看著存款笑、摩羯更加穩重

每當生日到來，有些人總忍不住感嘆「又老了一歲」，但與其為年齡增長而嘆氣，不如換個角度想，隨著歲月累積，人生閱歷也會更加豐富，還能發掘不同階段的樂趣。究竟哪些星座不害怕變老，反而能享受年齡增長帶來的好處呢？一起來看看「最能享受變老」的12星座排行榜，從第三名揭曉到第一名！

超頭痛！讓12星座覺得最「要命」的事情曝光 踩中直接崩潰

有些事情要花錢，有些事情要花腦筋，還有的事情真是「要命」！說到這，想必12星座們又開始按捺不住急於表達了，下面就請跟著科技紫微網一起來看看他們的心聲。

困難挫折在所難免！抽塔羅測：你最近需要避開哪種麻煩事？

人生不可能一帆風順，即使是日常生活，小困難小挫折什麼的也是在所難免。科技紫微網現在用塔羅來為你占卜一下，你最近可能會遇到的小挫折是什麼？

三星座天生幹話王！雙子跳躍思考、他兩邊討好「說話沒重點」

大家都喜歡跟健談的人聊天，但有時候，有些話題就是沒什麼內容，讓我們一起來看看「哪些星座」就是「典型幹話王」吧！？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。