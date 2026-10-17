殺破狼週運勢／金牛花時間收拾爛攤子 射手閃電陷入前衛關係

殺破狼2026年10月19日～10月25日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會快閃某個城市，只是想品嚐一道當地著名的小吃。某些白羊座則是想去參拜某間相傳十分靈驗的寺廟，希望許多的不順心能趕快過去。

感情運方面，本週太陽依然在感情宮位行進，即將與在慾望宮位逆行的金星合相，會與過去曾經喜歡的人發生親密關係，雙方會因此決定再續前緣，兩人正式復合。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到進入財務宮位的太陽，以及在財務宮位逆行的金星影響，借錢給朋友，或是先墊付一筆資金，對方遲遲不還錢，使你看清了這個人的真面目。

金錢運方面，金星與水星雙雙在財務宮位逆行，太陽本週進入財務宮位，與金星合相，許多該領的報酬會以支票支付，需要等一段時間才會真正入帳，金錢看得到卻吃不到。有投資習慣的白羊座，投資標的表現不佳，套牢在高點。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星與水星雙雙在感情宮位逆行，太陽在本週進入到感情宮位，與金星合相，和前任情人成功復合，雙方有意步入婚姻，或是有一起同居生活的打算。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會獲得一筆退稅，先前繳出去的所得，在此時全數歸還於你。某些金牛座會發現很久沒用的帳戶，還存了不少錢，感覺自己很富有。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在夥伴宮位逆行的金星影響，下屬或同事出包連連，必須花很多時間收拾他的爛攤子。某些金牛座送審的文件卡關在某個部門，遲遲沒有進展，會等得很不耐煩。

家宅運方面，火星與木星齊聚家宅宮位，木星受到在感情宮位逆行的水星影響，家人對於你的戀情過於干涉，甚至擅自幫你安排相親對象，感到很困擾。某些金牛座在整修居住空間，常遭受鄰居抗議，甚至引發衝突。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星相位良好，儘管在社群媒體或網路上有些人對你不太友善，卻也吸引到對你感興趣的人，漲粉很多。某些雙子座很受年長者喜愛，甚至因此受到提拔。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與金星星雙雙在工作宮位逆行，太陽進入工作宮位，與金星合相，有些壞習慣在職場被放大檢視，造成你必須修正自己做事情的方式，無法走捷徑，感覺工作很沒效率。

健康運方面，水星與金星星雙雙在健康宮位逆行，太陽進入健康宮位，與金星合相，當心病毒感染，造成喉嚨與呼吸系統發炎，一旦生病需要花很長的時間療養，某些雙子座舊疾復發，檢查之後會發現疾病發生的主因。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到在工作宮位逆行的金星影響，為了工作需要到偏僻的地區出差，生活十分不便，人煙也極為稀少，在當地感到恐懼，沒有安全感。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星與金星雙雙在戀愛、娛樂宮位逆行，太陽也進入戀愛、娛樂宮位與金星合相，與喜歡的人破鏡重圓，決定重新再交往復合。某些巨蟹座小時候的偶像要開演唱會，可以幸運抽到門票，回味童年時光。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在戀愛、子女宮位逆行的金星以及太陽影響，會花很多錢討好喜歡的人，不惜負債或是傾家蕩產。某些巨蟹座的小孩或寵物身體狀況不佳，需要花很多醫療費用在孩子身上。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，雖然目前的正職收入還不錯，但是歷經一些事件，會同時發展一些副業，除了多賺一點錢之外，若是不幸被裁員，也不至於完全陷入生活困境。

健康運方面，在健康宮位的冥王星相位不良，泌尿系統較為衰弱，多攝取水分，不要憋尿。同時不要耽溺在身體慾望的享受，容易造成陰部的傷害或疾病。

獅子座：

整體運勢

面試運、考試運方面，本週太陽在面試考試宮位行進，面試新工作的履歷亮眼，能力受到重視，很快就能獲得錄取通知。參加各種資格認證的獅子座，考試的題目比你想像的簡單，會通過測試，拿到執業證照，或是進入公營企業服務。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與海外宮位的海王星有良好連結，有許多機會與來自海外的人士交流，會交到外國朋友。某些獅子座甚至有異國桃花追求，但也要當心對方是騙子。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星與水星雙雙在家宅宮位逆行，家中有許多損壞、故障的傢俱、家電，必須花很多錢換新。某些獅子座與家人溝通不良，相處有障礙，雙方正在冷戰狀態。

健康運方面，火星、木星齊聚命宮，火氣較大，當心長痘痘、嘴破，情緒也比較容易躁鬱，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時需特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，太陽本週在金錢宮位行進，會進帳一筆資金，讓你把許多帳單繳清，以及將重要的生活用品購足。海王星與土星齊聚財務宮位相位良好，對於當前的牛市會冷靜看待，不貿然進場，等到市場與資金平衡再進場。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，秉持著雞蛋不放在同一個籃子裡的危機意識，會維持一份正職工作，一面發展副業，這段時間副業發展有成，會有許多額外的收入進帳。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星、水星雙雙在旅遊宮位逆行，入住高級旅店，覺得金玉其外，敗絮其中，客房清潔不佳，連飲食都不太新鮮、不美味。花了很多錢，卻被當冤大頭。

面試運、考試運方面，面試新工作，原以為收到錄取通知，沒想到卻是烏龍一場，害你空歡喜了。考試時注意，容易漏看題目，造成答題順序錯誤，考試時請多回頭檢視。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，目前研究的領域會是十分先進的知識領域，論文或作業會受到指導者的重視，登上重要的期刊，或是會到海外參加盛大的研討會。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星與水星雙雙在金錢宮位逆行，獲得一筆報酬是用支票支付，需要等一段時間前才能真正入帳。某些天秤座得知有一筆稅金可退，但要等好一陣子才會入帳。

人際關係方面，火星與木星齊聚在人際關係宮位，會有各式各樣交際應酬的邀約，也會參與許多社團，但逐漸覺得把這些把精力用在社交上，並不能帶來實質的幫助，相反地，會見到某些人現實的嘴臉。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星與在金錢宮位逆行的金星相位不良，執著於過去已經分手的人，花很多錢求神問卜，都無法得到自己想聽見的答案，其實問題在於自己能否放下。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星與水星雙雙在命宮逆行，與前情人破鏡重圓，雙方有同居或是結婚的打算。某些天蠍座閃電與某個人確定交往關係，目前正在熱戀狀態，偶而覺得溝通不良，你不在乎，也不想正視。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，在投資理財上會有異於常人的直覺，覺得危險之時，便趕緊抽身，順利躲過損失。對某個標的有好感，會在短期內賺到一筆資金，獲利了結，成為週遭人的明燈。

本週須注意的部分

工作運方面，木星、火星齊聚在志業宮位，土星、海王星齊聚在工作宮位，看似在光鮮亮麗的領域有所成就，卻是每天爆肝換來的成果，工作密度極高，覺得身體過勞吃不消。

健康運方面，同時金星與水星雙雙在命宮逆行，當心病毒感染或著涼感冒，引發呼吸系統與喉嚨不適，一旦生病，需要花很久的時間才能復原。痼疾易在此時復發，常常需要進出醫療院所回診、治療。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，同時在戀愛宮位的海王星與土星相位良好，閃電陷入一段較為前衛的關係中，週遭人都感到驚訝。但越是充滿挑戰的戀愛，你會越想克服。

人際關係方面，本週太陽在人際關係行進，在社群媒體的發言或是各種表現受到認同，被很多人按讚與追蹤，某些射手座會成為一個團體的帶領著，你的存在是許多人聚在一起的動力。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星受到在精神宮位逆行的金星影響，到外地住宿，容易因為認床，或時差問題，難以入眠，導致你想瀏覽許多地區時精神不濟，體力透支。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到在逆行的水星影響，到人生地不熟的地方容易迷路，在渺無人煙的地區通彈不得。開車當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統需特別注意安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，職場充滿許多年紀較輕，想法特別的人，但你可以收服他們成為自己的助力。某些摩羯座在不穩定的環境工作，面對各種突發狀況時應付得宜，深受同事與上司信任。

人際關係方面，金星與水星雙雙在人際關係宮位逆行，會與很久不見的朋友在社群網站上相認，雙方再度聯絡上，許多往事湧上心頭，某些摩羯座與過去喜歡的人重逢，兩人對感情都已經釋懷，可以好好當朋友。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與木星齊聚在疾厄宮位，會因為身體過勞引發某些器官發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療。這段時間當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並注意人身安全。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在人際關係逆行的金星影響，會收到過去的老同學寄來的紅色炸彈，荷包要大失血了。某些摩羯座與很久不見的朋友吃飯、聚會，應酬的費用高得驚人。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂、子女宮位的天王星相位良好，與情感對象在熱戀狀態，甚至有懷孕的跡象，可能因此奉子成婚。某些水瓶座會煞到某個明星，會想參加各種偶像的活動。

遠行運方面，本週太陽在遠行宮位行進，到海外旅行都能遇到好天氣，拍到美麗的景色回來。某些水瓶座則是發現了當地十分美味的小餐廳，成為你獨家收藏的私房小店，不想跟別人分享。

本週須注意的部分

工作運方面，金星與水星雙雙在志業宮位逆行，重要的電子用品或是儀器故障，許多事務無法處理，某些水瓶座文件卡在某個部門來回修正，工作無法正常推進。

學習運方面，土星與海王星齊聚學習、考試宮位，還是學生的水瓶座，遇到考試時，總是無法正常發揮實力，成績比預期的分數低很多。某些水瓶座學習一個新的知識或技術，遇到頻率不合的老師，使你降低學習的興趣，甚至放棄。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，居住空間購買了許多先進的家電設備，生活十分便利、現代化。某些雙魚座遠行在外，會經常用通訊軟體連線團聚，分享彼此的近況。

金錢運方面，本週太陽在財務宮位行進，定存到期，獲得為數不少的利息，足夠把帳單都繳清。有投資習慣的雙魚座，本週投資標的的價位還不錯，會選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星與水星雙雙在遠行宮位逆行，遠行遭受不愉快的對待，甚至產生糾紛，好心情全都泡湯了。某些雙魚座，遇上交通方面的突發事件，受困在人生地不熟的地方，動彈不得。

工作運方面，木星與火星齊聚在工作宮位，即便擁有光鮮亮麗的頭銜、身處知名機構，實際執行的業務依舊繁雜，常需加班才能完成分內工作。

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