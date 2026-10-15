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不怕變老！12星座「越大越享受人生」排行 金牛看著存款笑、摩羯更加穩重

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座不害怕變老，反而能享受年齡增長帶來的好處。 示意圖／AI生成
有些星座不害怕變老，反而能享受年齡增長帶來的好處。 示意圖／AI生成

每當生日到來，有些人總忍不住感嘆「又老了一歲」，但與其為年齡增長而嘆氣，不如換個角度想，隨著歲月累積，人生閱歷也會更加豐富，還能發掘不同階段的樂趣。日本媒體「占TV」指出，究竟哪些星座不害怕變老，反而能享受年齡增長帶來的好處呢？一起來看看「最能享受變老」的12星座排行榜！

第三名金牛座：薪水、存款隨著年齡穩定成長

金牛座不喜歡浪費錢，更擅長一步一腳印地累積財富。隨著年紀增長，薪水有機會逐步提高，存款也跟著增加，這些看得見的成果，正是金牛座享受歲月增長的原因之一。他們甚至把查看存摺餘額當成一種樂趣，每當看見存款一點一滴增加，就會忍不住露出滿足的笑容。等到累積了一筆可觀的資金，金牛座還會開始興致勃勃地規劃未來，思考是否能透過房地產投資，為退休生活做好準備。

第二名天秤座：年紀增長 更懂得穿出成熟魅力

天秤座天生愛美，無論出席什麼場合，都希望自己能以時尚、有品味的造型亮相。雖然隨著年齡增長，年輕時可愛、俏皮的穿搭可能不再那麼適合，但天秤座也不會因此失去打扮的樂趣，反而會嘗試更沉穩、優雅且成熟的風格。由於擅長拿捏整體造型的平衡感，他們懂得依照自己的年齡與氣質挑選服裝，朝著更有女人味、更具魅力的成熟女性形象邁進。對天秤座來說，變老不是美麗的終點，而是展現不同風采的新開始。

第一名摩羯座：年紀越大 越能成為別人信賴的對象

摩羯座責任感強，做事認真又踏實，總是盡力把工作做到最好。隨著年齡增長，他們累積的經驗與實力逐漸受到肯定，職場地位也有機會隨之提升。出色的工作表現不僅讓摩羯座獲得更多成就感，也會讓後輩打從心底佩服，甚至忍不住稱讚他們是值得憧憬的優秀前輩。

當年輕同事開始主動向自己請教工作、尋求建議，摩羯座會感到相當自豪。對他們而言，年齡增長不只是數字的變化，更代表自己的能力受到認可，也逐漸成為能讓別人依靠的人。這種隨著歲月累積而來的成就感與可靠形象，正是摩羯座樂於迎接人生不同階段的原因。

最享受變老的星座排名

第1名：摩羯座

第2名：天秤座

第3名：金牛座

第4名：巨蟹座

第5名：天蠍座

第6名：水瓶座

第7名：獅子座

第8名：雙魚座

第9名：雙子座

第10名：射手座

第11名：牡羊座

第12名：處女座

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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