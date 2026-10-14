12星座誰討厭的人最多？處女愛挑毛病 天蠍黑名單逐年增加

如果每天都能和喜歡的人相處，生活想必會幸福許多，但現實往往無法如此如願。每個人都有自己的喜好與相處原則，難免會遇到看不順眼的人。究竟哪些星座心中有最多討厭的對象？日本媒體「占TV」公布12星座「討厭的人最多」排行榜，從第三名一路揭曉到第一名，看看你是否也榜上有名！

第三名處女座：總是看見別人的缺點

處女座追求完美，也特別注重整潔。他們並不是討厭與人相處，只是很容易注意到身邊人的缺點，例如「桌面怎麼這麼亂」、「吃飯的禮儀也太差了吧」等，總能鉅細靡遺地發現別人做得不夠好的地方。每當看見這些令自己難以接受的行為，心中的討厭名單就可能再添一人。其實，處女座心裡常想著應該提醒對方改進，卻又礙於各種顧慮而說不出口，只能默默在心中糾結。

第二名天蠍座：討厭的人一年比一年多

天蠍座的執著不只表現在感情上，對於討厭的人也同樣如此。一旦認定某個人不值得喜歡，就很難再改變想法。他們還會牢牢記住對方過去的言行，即使已經長大成人，偶爾想起小學時期曾經討厭的同學，依然可能感到不悅。從小學同學、高中同學，到職場上的同事，天蠍座心中彷彿收藏著一份歷年累積的討厭名單。即使想忘也忘不掉，名單上的人更可能隨著年紀增長而不斷增加。

第一名牡羊座：人生似乎不能沒有敵人

牡羊座好勝心強，充滿鬥志，也喜歡挑戰各種困難。對他們而言，生活中似乎需要有個對手，才能激起自己的鬥志，讓自己更有動力向前衝。因此，當牡羊座愈是積極、愈是充滿幹勁時，身邊可能也愈容易出現被他們視為敵人的人，甚至在職場或感情關係中，覺得周遭的人似乎都在與自己作對。他們很容易看見別人的缺點，並忍不住認為「明明我才是對的，而且我更厲害！」，不知不覺就展現出強烈的敵意。對牡羊座來說，競爭或許是推動自己前進的動力，但也可能讓討厭的人越來越多。

12星座討厭的人最多排行榜 第一名：牡羊座 第二名：天蠍座 第三名：處女座 第四名：雙魚座 第五名：獅子座 第六名：巨蟹座 第七名：摩羯座 第八名：水瓶座 第九名：金牛座 第十名：雙子座 第十一名：射手座 第十二名：天秤座

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