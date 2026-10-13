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人生勝利組！3生肖富貴長壽命 屬馬人脈帶財、屬雞家運興旺

聯合新聞網／ 綜合報導
3大生肖不僅有望享受健康長壽、子孫滿堂的生活，財富也能逐步累積。圖／AI生成
3大生肖不僅有望享受健康長壽、子孫滿堂的生活，財富也能逐步累積。圖／AI生成

哪些生肖愈老愈有福氣？根據《搜狐網運勢專欄指出，生肖兔、馬、雞被視為晚年福氣深厚的3大生肖，不僅有望享受健康長壽、子孫滿堂的生活，財富也能逐步累積，晚年衣食無憂。

生肖兔：性格溫和、晚年享清福

屬兔的人個性溫和，遇到煩心事通常能保持平常心，不喜歡與人爭執。這種樂觀、隨遇而安的生活態度，在傳統命理說法中被認為有助於累積長壽福氣。

家庭方面，屬兔的人重視親子關係，習慣以溫柔、包容的方式教育子女，因此晚年有望享受兒孫陪伴、家庭和樂的生活。

財運方面，屬兔的人偏好穩健理財，不愛炫耀財富，年輕時累積的房產、投資等資產，到了晚年有機會逐漸增值，甚至為下一代留下可觀財產。

生肖馬：活力充沛、人脈帶財

屬馬的人天性樂觀、喜歡活動，即使年紀漸長，仍熱衷旅行、運動及探索新事物。這種積極的生活態度，象徵晚年活力充沛、福壽綿長。

在家庭關係上，屬馬的人教育子女較為開明，鼓勵晚輩獨立發展，因此子孫有望在各自領域闖出成績，家族逐漸興旺。

財運方面，屬馬的人善於交際，人脈廣泛，年輕時累積的事業與資源，有機會在晚年轉化為穩定財富，享受富足生活。

生肖雞：精明理財、家運興旺

屬雞的人做事細心、頭腦靈活，即使步入晚年，仍喜歡動腦思考、規劃生活。在傳統命理觀點中，這種積極進取的性格，被視為晚年有福的象徵。

家庭方面，屬雞的人重視子女教育與家庭紀律，對晚輩要求較高，也願意投入資源培養下一代，盼望子孫事業有成、家運興旺。

他們對金錢敏感，擅長儲蓄與理財，透過長期累積資產，有望在晚年坐擁可觀財富，甚至將財產傳承給子孫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 壽命 運勢 搜狐網 財富

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